Sayıştay Başkanı Baş'tan Başkan Altay'a ziyaret

Çeşitli programlara katılmak ve bir dizi ziyarette bulunmak üzere Konya'ya gelen Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ı ziyaret etti.

Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ı ziyaret etti. Sayıştay Başkanı Baş, Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi tarafından düzenlenen “Muhasebe-Denetim Mesleği Geçmişi, Bugünü ve Geleceği Kariyer Planlaması” programına katılmak ve çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Konya'ya geldiğini belirterek, Büyükşehir Belediye Başkanı Altay'a çalışmalarında başarılar diledi.

Başkanı Altay da, Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş'ı ağırlamaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, İslam Düşünce Atlası hediye etti.