Seçim sonuçları Konya’da coşkuyla kutlandı

Önce AK Parti Konya Seçim Koordinasyon Merkezi önünde başlayan kutlama programı, Kılıçarslan Şehir Meydanında gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam etti.

24 Haziran seçimlerinde sandıkların kapanması ile birlikte vatandaşlar AK Parti Konya İl Seçim Koordinasyon Merkezi’nin önünde toplanmaya başladı. İlk sonuçların açıklanması ile birlikte coşku daha da arttı.

Seçim Koordinasyon Merkezinde toplanan kalabalığa seslenen AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, “Her şeyden önce yüce Rabbime hamd ediyorum. Milletin adamını Cumhurbaşkanı olarak seçtiniz. Allah hepinizden razı olsun. Sevgili kardeşlerim, bu sizin eseriniz. Bu aziz milletimizin eseri. Bu yolda hep birlikte koştuk, hep birlikte coştuk. Milletimizde sandıkta bize bu anı yaşattı. Emeği geçen tüm teşkilat mensuplarımıza, bu davaya gönül vermiş tüm hemşerilerimize, emniyet teşkilatımıza, polisimize, jandarmamıza, seçim kurulunda görev yapan kardeşlerimize velhasıl aziz milletimize teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

“Türkiye yeni bir döneme şahlanıyor”

Türkiye’nin, yeni bir döneme şahlandığını vurgulayan Angı, “Aziz milletimiz AK Parti’ye yürü dedi. Konya olarak Cumhurbaşkanımıza yüzde 74 buçukluk destek, Türkiye’de önemli bir destek. Partimize olan yaklaşık yüzde 60’lık destekle de şuanda 10 milletvekilini çıkarıyoruz. Arzumuz 15’ti. Ama milletimiz bu şekilde karar verdi. Onun için yine teşekkür ediyoruz. Türkiye’nin güçlenmesini istemeyenlere rağmen, Türkiye emin adımlarla 2023’e, 2053’e ve 2071’e yürüyecek. Kim kiminle ittifak etti, tarih bu notu düştü. Bu dönemde söylenenler ve ortaya konan tavırlar tarihte yerini aldı. Bu ülkenin iktidar partisi ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sitemi olarak bize düşen, bu memleketi geleceğe taşımak. Şuanda bu coşkuyu araçlarıyla, bu meydana gelerek her türlü gösteriyle yaşayan, yaşatan tüm siz değerli kardeşlerime teşekkür ediyorum. Bu coşkuyu hep birlikte hak ettik. Milletimiz adına, geleceğimiz adına, bize umut bağlayan tüm mazlum coğrafyalar adına, bu coğrafya ve tablo tüm dünyada ilgiyle izleniyor. Konya olarak da hem Cumhurbaşkanımıza hem partimize bu büyük desteği verdiği için ne kadar coşsa azdır. Allah hepinizden razı olsun” ifadelerini kullandı.

“Bugünkü bayramın müjdesini verdiniz”

Yaklaşık 45 gündür gece-gündüz demeden meydanlarda hep birlikte seçim çalışması yapıldığının altını çizen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Bu çalışmalarda hep bizi sevgiyle, muhabbetle kucakladınız. Adeta bugün ki bayramın müjdesini verdiniz. Konya, Türkiye’de büyük şehirler içerisinde Cumhurbaşkanımıza en büyük destek veren iki ilden birisi olmuştur. Allah’a hamd ediyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Bugün bu coşku sadece Konya’da yaşanmıyor. Sadece İstanbul’da yaşanmıyor. Sadece Ankara’da, Hakkâri’de, Şırnak’ta yaşanmıyor. Kudüs’te yaşanıyor. Sudan’da yaşanıyor. Somali’de yaşanıyor. Tüm ümmetin bulunduğu coğrafyada inanın bu bayram coşkusu var. Bunu sağlayan Konyalılara sonsuz teşekkür ediyoruz. Konya her zaman olduğu gibi yine reisine yine Ak Partisine sahip çıktı. Size ne kadar teşekkür etsek, size ne kadar teşekkür etsek bunun karşılığını sağlamış olamayız. Tekrar hem seçim süreci boyunca hem de sandıkta verdiğiniz destek için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Kılıçaslan Meydanında coşku doruğa çıktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim başarısının AK Parti Konya İl Seçim Koordinasyon Merkezinden sonraki adresi Kılıçarslan Şehir Meydanı oldu. Kılıçarslan Şehir Meydanı’nda bir araya gelen binlerce AK Partili, Türk bayrakları ve parti bayraklarıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başarısını kutladı. Kent merkezinde yüzlerce aracın katıldığı konvoy ile şehir turu yapılmasının ardından meydanda toplanan vatandaşlar, sevinç gösterilerinde bulundu. Kılıçarslan Şehir Meydanını hınca hınç dolduran kalabalığa seslenen AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, 24 Haziran seçimlerinde verdikleri destekten dolayı Konyalılara teşekkür ederek, “Mazlumların gür sesi, bu milletin sevdalısı, milletin adamı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı milletimiz yeniden Cumhurbaşkanı olarak seçti. Hepinizden Allah Razı olsun. Bu yüce millet için, bu kutlu yürüyüş için, mazlumlara destek verecek büyük lider için yine desteğini verdi. Cenab-ı Hak Cumhurbaşkanımıza bir kez daha nice büyük hizmetlere imza atabilmeyi nasip etsin. Konya bugün burada liderine sahip çıkmam adına bir araya geldi. Coşkuyu birlikte paylaşabilmek için burada. Teşekkürler Konya, teşekkürler kıymetli kardeşlerim. Bu şehir, bu meydan liderine hep sahip çıktı. Liderimiz pek çok kez bu meydandan Konyalılara seslendi. Hemşehrilerimiz de hiçbir zaman kendisini mahcup etmedi. Konya bu davaya hep en yüksek desteği vermiştir” dedi.

“Yeni bir döneme yürüyoruz”

24 Haziran seçimlerinin yeni bir dönemin başlangıcı olduğunu ifade eden Başkan Angı, “15 milletvekili adayımızla, tüm teşkilat kademelerinde görev yapan kardeşlerimizle, gençlik kollarımız, kadın kollarımız, mahalle temsilcilerimiz, bu ise gönül vermiş AK gönüllülerle ve tüm vatandaşlarımızla bu yolu yürüdük. Birlikte koştuk, birlikte terledik ama sonunda hamd olsun güzel bir netice aldık. Hemşerilerimize ne kadar teşekkür etsek azdır. Bize hep onlar sahip çıktı. 2001’de yola çıkan bu hareket, bugüne kadar pek çok büyük işleri başardı. Olmaz denilenleri başardı. İnşallah 2018 sonrasında çok daha büyük hamleler gerçekleşecektir. Aziz milletimize teşekkür ediyoruz. Meclisimize göndereceğimiz 10 AK Partili milletvekilimize başarılar diliyoruz. 24 Haziran seçimleri ile millet kazandı, devlet kazandı, mazlumların duası kazandı. Tüm dünyanın gözü Türkiye’deydi. Herkes Türkiye’deki seçimi merak ediyordu. Dostlarımız iyi bir sonuç çıkmasını beklerken, Türkiye’nin güçlenmesini asla istemeyenler de senaryo üzerine senaryo yazdılar. Hepsinin senaryosu hamdolsun elde kaldı. Bu aziz millet hamd olsun bunlara izin vermedi. Bundan sonra da inşallah yol vermeyecektir” şeklinde konuştu.

Sorgun meydana telefonla bağlandı

Ankara’da bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun ise, telefon bağlantısıyla alanda bulunanlara seslendi. Sorgun yaptığı konuşmada, “Aziz milletimiz 24 Haziran’da Türk siyasi tarihine altın harflerle yazılacak bir zafer kazanmıştır. Cumhurbaşkanımız yeni dönemin ilk başkanı olurken, AK Parti’de yeni bir zafere imza attı. Bugün kazanan Türkiye olmuştur. Bugün kazanan dünyadaki bütün mazlumlar olmuştur. Milletimiz dünyaya demokrasi dersi verdi. Elhamdülillah bu seçim huzur ve sukunetle geçti. Sizlere binlerce kez teşekkür ediyoruz. Cenab-ı Hakka şükrediyoruz" dedi.

Milletvekili adaylarının tamamı teker teker kürsüye gelerek birer selamlama konuşması yaptı. Konuşmaların ardından havai fişek gösterileri ile kutlama programı son buldu.