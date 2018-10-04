SEDEP 7. yıl işbirliği protokolü imzalandı

Selçuklu Belediyesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi ve Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü paydaşlığında Selçuklu'da başarı ile uygulanan proje için 7. yıl işbirliği protokolü imzalandı. Konya Valiliğinde düzenlenen imza törenine Vali Yakup Canbolat, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker, Selçuklu Kaymakamı Ömer Hilmi Yamlı, İl Milli Eğitim Müdürü Mukadder Gürsoy, Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Turan Kayacılar, Selçuklu Belediyesi başkan yardımcıları ve SEDEP koordinatörleri katıldı. İmza töreni öncesinde protokol üyelerine SEDEP koordinatörleri tarafından proje hakkında sunum gerçekleştirildi.

İmza töreninde konuşan Konya Valisi Yakup Canbolat, Selçuklu Değerler Eğitimi Programı'nın gençleri değerlerine sahip çıkarak geleceğe hazırladığını ifade ederek, projede yer alan ve yedi yıldır istikrarlı bir şekilde yürümesine katkı sağlayan tüm paydaşlara teşekkür etti.

"SEDEP Türkiye'nin markası oldu"

Selçuklu Belediyesinin fiziki, sosyal ve kültürel belediyecilik çalışmalarının yanında eğitim alanında birçok proje yürüttüğünü ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı ise, "SEDEP 7. yılında sürdürdüğümüz önemli bir projemiz. SEDEP programı ile okullarımızda ilköğretim ve ortaöğretim seviyesindeki çocuklarımızın değerlerimizi öğrenmesini ve değerlerimizle hayatlarını devam ettirmeleri ve bunlarla beraber gelişimlerini tamamlamaları için çalışmalar yapıyoruz ve çok güzel bir birliktelikle bu çalışmalar devam ediyor" dedi.

SEDEP'in her yıl kendini geliştiren bir program olduğunu ve eğitim alanında artık Türkiye'de bir markası olduğunu ifade eden Başkan Pekyatırmacı, SEDEP'in 7. yılında yapılacak yeni projeler hakkında bilgiler de

verdi. Pekyatırmacı, "Bu yıl da SEDEP markasını daha yukarılara taşımak için çok önemli çalışmalara imza atacağız. Bunların en önemlilerinden bir tanesi sanat ve tasarım atölyesi. Selçuklu Belediyemizin pek çok hizmetinde kullandığımız önemli bir merkezimiz olan Ahmet Keleşoğlu Kültür Merkezini bu iş için tahsis ettik. Burada inşallah dezavantajlı gruplarla beraber bütün çocuklarımız hem sanatla ilgili hem tasarımla ilgili sosyal, kültürel ve bilişsel gelişimlerini de arttıracak şekilde faaliyetlerde bulunacaklar. Bir diğer proje doğa atölyesi- doğa kampı projesi. Burada da çocuklarımızın doğa ile birlikte olmalarını, hem doğal yaşamla hem bitkilerle hem de doğada bulunan canlılarla tanışmalarını arzu ediyoruz. Çünkü çocuklarımıza değerleri öğretirken onların hayata da hazırlanması gerekiyor. Bu temin etmek için Sille'de izci kampımızın bulunduğu bölgede bu faaliyetleri yürütmeyi düşünüyoruz. Bir diğer projemiz de Çocuk Kütüphanesi projemiz. Burada da inşallah çok farklı bir tasarımla çocuklarımıza kütüphaneyi ve kitap okumayı sevdirecek aktiviteleri de içinde barındıracak ciddi bir faaliyeti icra etmiş olacağız. Bu çalışmalarla SEDEP'in marka değerinin daha da artacağını düşünüyorum. Bu zamana kadar SEDEP'e emek veren bütün arkadaşlarımıza ve Necmettin Erbakan Üniversitemize, İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze teşekkürlerimiz sunuyorum" ifadelerini kullandı.

“SEDEP hem ülkemiz hem de dünya için bir umut”

SEDEP'in birlik ve beraberliğin en güzel örneği olduğunu ifade eden Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker ise, “Ortaklaşa işbirliğinin çok da örneği olmayan, beraber çalışma, beraber üretme, beraber proje yürütme kültürüne ciddi manada örneklik teşkil edecek olan bir noktaya gelmiş olmamızdan dolayı ayrıca mutluluk duyuyoruz. Yerel yönetimde Selçuklu Belediyemiz, merkezi yönetim ve üniversitemizle birlikte okullarımızda öğrencilerimiz, öğretmenlerimizle ve velilerimizle beraber böylesine geniş alana yayılmış çok fazla proje yok. Bu projenin uzun soluklu olmasının ülkemizin ve dünyanın geleceğine anlamlı bir yol haritası şekillendireceğini, ümit vaat edeceğini biliyorum” şeklinde konuştu.

SEDEP'in yerelden çıkmış sürdürülebilir ve kendisini yenileyen önemli bir proje olduğuna dikkat çeken Konya İl Milli Eğitim Müdürü Mukadder Gürsoy da, “ Bu projeyi uzun soluklu gerçekleştirdiğimiz için ayrıca önemsiyoruz. Bu yıl özellikle öğretmen akademisi, sanat atölyeleri ve doğa okulu şeklinde yeni etkinlikler eklendi projemize” dedi.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından SEDEP'in 7.yıl işbirliği protokolüne imzalar atıldı.