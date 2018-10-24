SEDEP ‘Değerler Objektifimde' etkinliği başladı

Selçuklu Değerler Eğitimi Programı (SEDEP) kapsamında ilkokul öğrencilerine "Değerler Objektifimde" isimli fotoğraf eğitimi verilmeye başlandı.

SEDEP kapsamında uygulanan, “Değerler Objektifimde” etkinliğine katılan öğrenciler Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı'yı makamında ziyaret etti. Fotoğraf etkinliğinde belediye ve çevresinde uygulama yapan öğrenciler başkanlık makamında da birçok fotoğraf çekti. “Değerler Objektifimde” etkinliğine bu yıl 42 okuldan 84 üçüncü sınıf öğrencisi katılıyor.

SEDEP bünyesinde yer alan “Değerler Objektifimde” etkinliğinde 12 gün boyunca eğitim alan öğrencilerin uygulama eğitimleri; tarihi bölgeler, doğal alanlar, pazar yerleri, sanayi bölgeleri, toplumsal alanlar (otogar, tren garı, belediye binası, tesisleri vb.) da gerçekleşiyor. Fotoğraf eğitimlerini profesyonel fotoğraf sanatçıları Serdar Akyay ve Emel Sezer veriyor.

“Çocuklarımız dünyaya farklı bir göz ile bakacaklar”

Etkinliğe katılan öğrencilerin heyecanına ortak olan ve çektikleri fotoğrafları kendileriyle değerlendiren Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Çocuklarımız henüz yeni başlamalarına rağmen çok güzel kareler yakalamışlar hakikaten heyecan verici. Onlara değerlerimizle birlikte verdiğimiz eğitim ileride toplum adına büyük kazanımlarla bize geri dönecektir. Bu etkinlikle birlikte onlar hem dünyaya farklı bir gözle bakmayı öğrenecekler hem de değerlerine sahip çıkarak gelecekte seçeceği meslekte topluma faydalı bir birey olacaktır. Bu projenin başarı ile sürdürülmesinde bize destek veren Necmettin Erbakan Üniversitesi ve Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne teşekkür ediyorum. Geleceğimizin teminatı olan gençlerimize hizmet etmek ve onların yetişmesine yardımcı olmak bizim için büyük bir mutluluk kaynağı oluyor. Ben de öğrencilerimizin fotoğraflarından oluşacak sergi açılışına katılacağım ve aynı heyecanı orada onlarla yeniden yaşayacağız inşallah ” dedi.

Öğrencilerin 12 gün boyunca sürecek fotoğraf etkinliği daha sonra düzenlenecek bir sergi açılışıyla fotoğraf severlerle buluşacak.