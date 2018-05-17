SEDEP yılsonu etkinliği yapıldı

yılını gerçekleşen yılsonu etkinliği ile tamamladı.

Yıl içerisinde birçok anlamlı etkinliğe ev sahipliği yapan SEDEP gerçekleştirilen yılsonu etkinliğiyle 2017-2018 eğitim öğretim yılını finalle kapattı. Etkinlikte yıl boyunca gerçekleştirilen yarışmaların ödülleri de takdim edildi. Eğitimde yakaladığı başarıyla adından daima söz ettiren ve eğitime değer katan (SEDEP) 2017-2018 eğitim-öğretim yılına her biri birbirinden anlamlı stantlarla ve renkli gösterilerle veda etti.

Selçuklu Belediyesi ana hizmet binası bahçesinde gerçekleştirilen yılsonu etkinliği ödül törenine Selçuklu Belediyesi Başkan Yardımcısı Hasan Görgülü, AK Parti Selçuklu İlçe Başkan Yardımcısı Adnan Bahçeci, Selçuklu Milli Eğitim Müdürü Turan Kayacılar, Selçuklu Milli Eğitim Şube Müdürü Okan Tekkalan, SEDEP Koordinatörleri, öğretmen ile 26 ortaokuldan 51 maketin sahibi öğrenciler katıldı.

Selçuklu Değerler Eğitimi Programı’nın (SEDEP) 6. yılını gerçekleştirdiği birçok etkinlikle dolu dolu geçirdiğini ifade eden Selçuklu Milli Eğitim Müdürü Turan Kayacılar, “Bugün gerçekleştirdiğimiz yıl sonu etkinliği ile de SEDEP’i taçlandırmış bulunuyoruz. Bütün etkinliklerimize katkı sunan okul idarecilerimizi, öğretmenlerimizi, öğrencilerimizi, SEDEP yürütme kuruluna teşekkür ediyorum. Ayrıca SEDEP’e başlangıcından bugüne kadar büyük destek veren ve öncülük yapan Selçuklu Belediyemize takdir ve şükranlarımızı sunuyorum" dedi.

“SEDEP’in ektiği tohumlar tüm dünyaya umut olacak”

Selçuklu Belediyesi’nin eğitim faaliyetlerine her fırsatta destek verdiğini ifade eden Selçuklu Belediyesi Başkan Yardımcı Hasan Görgülü, “SEDEP ile 6 yıldır çocuklarımıza değerlerimizi öğretme adına gayret gösteriyoruz. İnşallah bu değerleri öğrenen nesillerimiz dünyayı yönetirler de adalet noktasında inşallah memleketlerimizi idame ve ikame ettirirler” diye konuştu.

Etkinliğin final bölümünde “EDEP Değerler Maketim” kategorisinde dereceye giren 15 öğrenciye 1000 TL’lik hediye çeki, 7. sınıflar arasında Türkiye geneli yapılan afiş ve slogan yarışmasında dereceye giren ilk 10 öğrenciye bisiklet ve 4. Sınıflar arası “Değerli Şiirim” yarışmasında dereceye giren ilk 10 öğrenciye bisiklet ödülleri programa katılan protokol tarafından takdim edildi.