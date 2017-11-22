SEDEP’te ödül heyecanı

SEDEP kapsamında “Değerler Objektifimde” fotoğraf etkinliği sergi ve ödül töreni gerçekleştirildi. Amacı, değerlere bir fotoğrafçı gözüyle bakmanın yanı sıra çocuklar arasında yardımlaşma, paylaşma ve ekip çalışması yapabilme gibi güzel davranışlar geliştirmek olan etkinliğe ilçede yer alan okuldan 112 öğrenci katıldı. 1 hafta boyunca profesyonel fotoğraf sanatçılarından fotoğraf eğitimi alan öğrenciler, çektikleri fotoğraflar ile değerlere vurgu yaptı.

Protokol konuşmaları ve SEDEP kısa film gösterimi ile başlayan program, öğrencilerin çektikleri fotoğraflardan oluşan slayt sunumu ile devam etti. Gecenin sonunda ödül ve sertifika töreni yapıldı. “Değerler Objektifimde” etkinliğine katılan ve fotoğraf eğitimi alan 112 öğrenciye protokol tarafından çeşitli hediyeler ve sertifikaları verildi.

"Etkinlik ile çocuklarımız hayata farklı açılardan bakmayı öğrendiler"

Selçuklu Değerler Eğitimi Programı’nın 6. yılında da eğitime değer katmaya devam ettiğini ifade eden Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Turan Kayacılar, "Değerler Objektifimde etkinliği bizim vazgeçemediğimiz ve ısrarla devam ettirmemiz gerektiğini düşündüğümüz etkinliklerden bir tanesi. Öncelikle öğrencilerimizin bu etkinlikle eğlendiğini, farklı bir ortam içerisinde bulunduğunu ve mutlu olduklarını düşünüyoruz. Ayrıca bu etkinlikle çocuklarımızın sanatsal yönlerinin ön plana çıktığını ve hayata farklı bir pencereden bakmayı öğrendiklerini düşünüyorum. 112 öğrencimiz hızlı bir eğitimden geçirilmek suretiyle bu etkinlikte yer aldılar. Etkinliğin öğrencilerimize çok şeyler kattığını düşünüyorum. Bir yandan eğlendiler, bir yandan da güzel ürünler ortaya çıkardılar. Bunu sizler de görme fırsatı buldunuz. Bu etkinlikte emek harcayan saygıdeğer hocalarımıza, etkinliğe katılım sağlayan okullarımıza, öğrencilerimize ve destek olan velilerimize şükranlarımızı sunuyorum" dedi.

Selçuklu Belediyesi, Sosyal Tesislerinde gerçekleşen sergi ve ödül programına Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Turan Kayacılar, İlk Adım Fotoğraf Atölyesi eğitimcileri Serdar Akyay ve Emel Sezer, Selçuklu Belediyesi Birim Müdürleri, SEDEP Koordinatörleri, okullardan fotoğraf eğitimine katılan çocuklar ve aileleri katıldı.