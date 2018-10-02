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Şef Doğa Çitçi'ye ödül

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Koordinatör Şefi Doğa Çitçi, Konya’da düzenlenen Ateşbaz Veli Aşçı Dede Mutfak Kültürü Etkinliklerinde ödül aldı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Koordinatör Şefi Doğa Çitçi, Konya'da düzenlenen Ateşbaz Veli Aşçı Dede Mutfak Kültürü Etkinliklerinde ödül aldı.


Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesi tarafından bu yıl, “Aşımız, Aşk Ola” sloganı ile gerçekleştirilen Ateşbaz Veli Aşçı Dede Mutfak Kültürü Etkinlikleri üç gün sürdü. Mevlana Hazretleri ve Ateşbaz-ı Veli Hazretlerinin türbelerinde edilen dualar ve ‘Kazan Açma Merasimi' ile başlayan etkinlikler, Dutlu Koruluğunda ve korulukta kurulan Selçuklu Otağında devam etti. Etkinliklerde açılan ‘Türk Dünyası ve Yedi Bölge Yedi Lezzet Stantları' ile ‘Mutfak Avadanlıkları Sergisi' ilgi gördü. Etkinliklerde Ateşbaz Veli Mutfak Kültürü Günlerinde ödül almaya hak kazananlara ödülleri törenle verildi. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Koordinatör Şefi Doğa Çitçi de, Ateşbaz Veli Aşçı Dede Mutfak Kültürü Etkinliklerinde ödül aldı. Şef Çitçi'ye ödülünü yemek uzman ve yazarı Emine Beder verdi.

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