Şefik Can Köprülü Kavşağı hizmet vermeye başladı

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, alt kısmında trafik akışı sağlanmaya başlanan Şefik Can Caddesi Köprülü Kavşağı’nda incelemelerde bulundu. Şehrin ana arterlerinin kesiştiği yerde 4 yeni köprülü kavşak ve bir yaya üst geçit inşa ettiklerini ve söz konusu yatırımların toplamda 130 milyon liraya mal olduğunu hatırlatan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Şu andan itibaren Şefik Can’da trafiği alttan vermeye başladık. İnşallah önümüzdeki haftalarda 4 araç altgeçidimizin tamamında trafik akışını sağlamış olacağız. Ramazan olması ve yağışlardan dolayı zorlandık ama şehirde yapılan en hızlı alt ve üstgeçitleri hayata geçiriyoruz. Şu anda 82’nci gündeyiz. Bir altgeçidimizden trafiği vermeyi sağladık” ifadelerini kullandı.

“Tüm köprülü kavşaklar kısa sürede bitecek”

Yapımı devam eden diğer 3 köprülü kavşağın durumu hakkında da bilgi veren Başkan Uğur İbrahim Altay şunları söyledi: “İnşallah önümüzdeki hafta tüm altgeçitlerimiz kullanılmaya başlanacak. Tabii inşaat süresince bazı aksaklıklar oluyor ama yan yollarla birlikte Konya trafiğini en az rahatsız edecek çalışmaları yapmaya gayret ettik. Tüm çalışmalarımızın tamamlanmasıyla Konya şehir trafiği açısından çok önemli bir rahatlama olacağına inanıyoruz.”

“Tekke-Saray yaya üstgecidi bayramdan önce hizmette olacak”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Tekke-Saray Caddesi’nde yapımı devam eden yaya üstgeçidinde de sona yaklaşıldığının müjdesini vererek, “Bu geceden itibaren yaya üstgeçidinin üst kirişini koyuyoruz. Merdiven ve asansörleriyle birlikte o da bayramdan önce çalışmaya başlayacak. Şimdiden hayırlı olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.