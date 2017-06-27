Şehirlerarası otobüslerde emniyet kemeri denetimi

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan genelgede toplu taşıma araçları ve şehirlerarası yolcu otobüslerinde sivil ve üniformalı trafik polislerinin denetlemelerinin devam ettiği belirtildi. Otobüs şoförlerinin yolculuk esnasında yaptığı ihlaller ve trafik kazalarının asgari seviyeye indirilmesi, yolculara emniyet kemeri taktırılması için uyarılıp uyarılmadığının kontrol edilmesi ve bilinçlendirilmesi hususunda yapılan çalışmada Konya Otogarında trafik polisleri otobüsleri durdurarak, sürücü ve yolculara emniyet kemeri takmaları konusunda uyarılarda bulundu.

Öte yandan, bugün Aydın ilinden Konya Otogarına gelen otobüste denetlemeci sivil polis memuru bulundu. Trafik polisinin denetimi sonucunda otobüs şoförüne cep telefonu ve emniyet kemeri ihlalinde bulunmaktan 190 lira para cezası kesildiği öğrenildi.