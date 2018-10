Şehit aileleri SOBE'yi gezdi

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, hac görevini yerine getiren şehit ailelerini Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim (SOBE) Vakfı'nda ağırladı.

Şehit yakınlarının şehitlerin millete bir emaneti olduğunu ve bu emanete en iyi şekilde sahip çıkmak için çalıştıklarını ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Her fırsatta şehit ailelerimizle beraber oluyoruz ve pek çok organizasyonla ve çeşitli vesilelerle bu birliktelikleri devam ettirmeye çalışıyoruz. Sizlerin isteği, arzusu bizim için her zaman emir niteliğindedir ve sizlerden gelen talepleri yerine getirmek adına her zaman elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Katılımınız için her birinize teşekkür ediyorum” dedi.

Selçuklu Kaymakamı Ömer Hilmi Yamlı da, “Sizleri Allah için çok seviyoruz. Sizler bizler için çok kıymetlisiniz. Ne söylersek sizlerin evladınızı kaybettiğiniz zamanki hissettiğinizi ve acıyı anlamamız çok zor. Ama elimizden ne gelirse devlet ne imkan sunuyorsa bizler onu sizinle paylaşmak için hazırız. Bizlerin her zaman sizin yanınızda olduğumuzu bilin. Bir evladınız da biziz ve bu kapı hep açık sizlere” şeklinde konuştu.

Konya Şehit Aileleri Dernek Başkanı Recep Pekdemir, “ Bizler her zaman devletimizin varlığını yanımızda hissediyoruz. Selçuklu Belediyemiz de her zaman şehit ailelerimizin yanında oldu. Bu ince daveti ve ev sahipliği için Selçuklu Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Pekyatırmacı'ya ve Sayın Kaymakamımıza çok teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Program Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı'nın Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Vakfı'nın işleyişi ve burada verilen eğitim ile ilgili bilgilendirme ve SOBE gezisiyle son buldu. Programa, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Selçuklu Kaymakamı Ömer Hilmi Yamlı, belediye başkan yardımcıları, Konya Şehit Aileleri Dernek Başkanı Recep Pekdemir ve şehit aileleri katıldı.