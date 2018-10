Geçtiğimiz Şubat ayında Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde devriye görevi yapan polis aracının zırhlı araca çarpışması sonucu şehit düşen Akşehirli polis memuru Ali Ergün'ün eşi Funda Ergün şehit eşi için çeşme yaptırdı.

Şehit Akşehirli polis memuru Ali Ergün'ün eşi Funda Ergün, kendi bütçesinden Akşehir Perşembe Pazarı girişine yaptırdığı çeşmenin üzerine eşi Ali Ergül'ün fotoğrafını da çizdirdi. 6 yıl birliktelik yaşayan ve 7 ay evli kaldıklarını belirten Funda Ergün, “Eşim 12 Şubat 2018'de Yüksekova'da şehit düştü. Biz 7 aylık evliydik onun öncesinde de 6 sene beraberliğimiz oldu. Alim benim canımdı, her şeyimdi, onu çok sevdim. Ona layık bir eş olup hayırlı bir evlat yetiştireceğim Allah'ın izniyle. Ali'min Ali'si var onun emaneti. Alim aramızdan ayrıldı. Yavrusunun yüzünü göremeden 5 aylık olan oğlum ile tekrar aramıza katıldı. Yüzü elleri her şeyi babasına benziyor oğlumun. Çok araştırdım. Onun için neler yapabilirim diye. Çeşme yaptırmanın en doğrusu olacağını düşündüm. Çeşmenin yeri şekli, Ali'min yüzü, kulplarına kadar en ince ayrıntısına kadar araştırdım. Resmini de bastırdım onun gül yüzünü gülen yüzünü unutmasınlar diye. Hem adı hem gülen yüzü hiç unutulmayacak. Ali'min resmini bir taşa bastırmak benim yüreğimi ne kadar yaksa da ona her baktığımda içim öyle yanıyor ki. Ama ben dayanırım yeter ki Ali'm unutulmasın, çeşmesinden su içen herkes bir 'Allah razı olsun' desin yeter. Bizim sevdamız cennete kaldı. Dünyalarımız ayrı olsa da kalplerimiz hala bir. O benim sevdiğim, şehidim. Çeşmemizi 17 Ekim Çarşamba günü saat 14.00'de dualarla açacağız. Tüm vatandaşlarımızı çeşmemizin açılışına davet ediyorum. Gelir de Ali'me bir Fatiha gönderirseniz beni çok mutlu edersiniz” dedi.