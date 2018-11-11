Şehit Halil Daş'ın cenazesi Konya'ya getirildi

Hakkari'de askeri üs bölgesinde mühimmatın infilak etmesi sonucu şehit olan Uzman Çavuş Halil Daş'ın cenazesi askeri uçakla Konya'ya getirildi.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesi Ortaklar Süngü Tepe Üs Bölgesi'ndeki mühimmat deposunda meydana gelen patlamada şehit olan askerlerden Topçu Uzman Çavuş Halil Daş'ın (26) naaşı askeri uçakla Konya'ya getirildi. Konya Havaalanı'nda askeri ve mülki erkan tarafından karşılanan şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, tören mangası tarafından omuzlara alınarak cenaze aracına taşındı. Şehidin cenazesi daha sonra konvoyla memleketi Ereğli'ye götürülmek üzere yola çıktı. Şehidin cenazesi, Ereğli ilçesine bağlı Belkaya Mahallesi'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından mahalle mezarlığına defnedilecek.