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24 Kasım 2017 14:04

Şehit Öğretmen Aybüke, mezun olduğu NEÜ’de anıldı

Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde mezun olduğu Necmettin Erbakan Üniversitesinde (NEÜ) anıldı.

Şehit Öğretmen Aybüke, mezun olduğu NEÜ’de anıldı

24 Kasım 2017 14:04


Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi (AKEF) Prof. Dr. Erol Güngör Konferans Salonunda 24 Kasım Öğretmenler Günü ve Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın’ı Anma Programı düzenlendi. Program, Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları, aziz şehitler ve şehit öğretmenler için saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okunmasıyla başladı. Programda konuşan AKEF Dekanı Prof. Dr. Mehmet Kırbıyık, “Buradan ilan etmemiz gerekiyor ki, milletimiz sonsuza kadar bu vatanda ülkesine sahip çıkacak, nice Aybükeler yetiştirecektir. Aybükelerin hayallerini gerçekleştirecek, isimlerini yaşatacaktır” dedi.


Salonda bulunan öğretmen adaylarına seslenen Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tahir Yüksek ise “Bu salonda Merhum Aybüke Öğretmenin anısına düzenlenen törenin, başka salonlarda Necmettin Öğretmen için düzenlenen törenlerin sonu gelmez. Bunlar sembolik öz taşıyan törenlerdir. Arkasını sizlerin doldurmanız ümidiyle hepinize saygılar sunuyorum” diye konuştu.


Konuşmaların ardından Şehit Aybüke Öğretmenin fotoğraflarını içeren sinevizyon gösterimi yapıldı. Sinevizyon gösterimi esnasında salonda bulunan Aybüke Öğretmenin arkadaşları ve katılımcılar gözyaşlarını tutamadı. Program Müzik Eğitimi Anabilim Dalı tarafından Şehit Aybüke Yalçın adına hazırlanan müzik dinletisi ile sona erdi.




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