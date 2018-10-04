Şehit polisin organları 3 kişiye umut olacak

Konya'da içerisinde şüpheli şahısların bulunduğu otomobili kovaladığı sırada ağaca çarptıktan sonra ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede şehit olan polis memuru İsmail Yalçın'ın organları ailesi tarafından bağışlandı. Bağışlanan organlar 3 kişiye umut oldu.

Olay, 26 Eylül Çarşamba günü merkez Karatay ilçesi Küçük Kumköprü Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şüpheli gördüğü araca 'dur' ihtarında bulunan motosikletli yunus timi ekibinden İsmail Yalçın ve ekip arkadaşı Onur Gözübüyük, kovalamaca sırasında motosikletle ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet üzerinde bulunan İsmail Yalçın ve ekip arkadaşı Onur Gözübüyük yaralandı. Yaralı polisler olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Konya Numune Hastanesine kaldırıldı. Yaralı polislerden durumu ağır olan İsmail Yalçın, yapılan müdahalenin ardından Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

Tedavi altına alınan evli ve iki çocuk babası İsmail Yalçın, olaydan 8 gün sonra kurtarılamayarak şehit oldu.

Beyin ölümü gerçekleşen İsmail Yalçın'ın organları, ailesi tarafından bağışlandı. Şehit polis memuru Yalçın'ın iki böbreği Antalya Akdeniz Üniversitesi Hastanesine, karaciğeri ise Antalya'da özel bir hastanesine ambulansla gönderildi.