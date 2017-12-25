Şehrin giriş ve çıkış noktalarında kaçakçılara geçit yok

Edinilen bilgiye göre, bütün şehirlerin giriş ve çıkışlarında 24 saat esasına göre arama-tarama faaliyetleri gerçekleştiren emniyet güçleri, çalışmalarını Konya’da da sürdürüyor. Konya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şehrin girişlerinde, narkotik köpeği Ares’in de desteği ile denetimlere aralıksız devam ediyor. KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, şehrin giriş ve çıkış noktalarında farklı saatlerde yaptığı uygulamalarda şüpheli araçlar ve kişiler üzerine arama yapıyor. Polis, denetimlerini istihbarata dayalı olarak, vatandaşların seyahat özgürlüğünü kısıtlamadan ve hayatın olağan akışı engellenmeden rutin olmayan uygulamalar şeklinde sürdürüyor. Denetimlerde, personelin can güvenliği de ön planda tutuluyor. Denetimler, şüphelilerin bulunması, suç ve suç unsurlarının tespiti, muhtemel bir eylem yapmak için gelen terör örgütü üyelerine mani olmak ve şehre getirilen herhangi bir kaçan ürünün yakalanması amacıyla gerçekleştiriliyor. Emniyet yetkilileri, şehrin güvenliği için sürücülerin de emniyet güçlerine yardımcı olmasını talep ediyor.

Bu durumdan memnun olduklarını ifade eden araç sürücüleri de, çalışmaların aralıksız devem etmesini istediklerini ve bu tür çalışmaların başta kendileri olmak üzere tüm yurtta güvenlik önlemi alanında büyük önem taşıdığını söylediler.