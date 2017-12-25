Diğer
Kategoriler
25 Aralık 2017 09:42

Şehrin giriş ve çıkış noktalarında kaçakçılara geçit yok

Konya’da şehrin 6 farklı noktasında 24 saat boyunca uygulama yapan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, yolculuk yapan kişilerin GBT sorgulamasını yaparken, araçları narkotik köpeği “Ares” ile didik didik arıyor.

Şehrin giriş ve çıkış noktalarında kaçakçılara geçit yok

25 Aralık 2017 09:42


Edinilen bilgiye göre, bütün şehirlerin giriş ve çıkışlarında 24 saat esasına göre arama-tarama faaliyetleri gerçekleştiren emniyet güçleri, çalışmalarını Konya’da da sürdürüyor. Konya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şehrin girişlerinde, narkotik köpeği Ares’in de desteği ile denetimlere aralıksız devam ediyor. KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, şehrin giriş ve çıkış noktalarında farklı saatlerde yaptığı uygulamalarda şüpheli araçlar ve kişiler üzerine arama yapıyor. Polis, denetimlerini istihbarata dayalı olarak, vatandaşların seyahat özgürlüğünü kısıtlamadan ve hayatın olağan akışı engellenmeden rutin olmayan uygulamalar şeklinde sürdürüyor. Denetimlerde, personelin can güvenliği de ön planda tutuluyor. Denetimler, şüphelilerin bulunması, suç ve suç unsurlarının tespiti, muhtemel bir eylem yapmak için gelen terör örgütü üyelerine mani olmak ve şehre getirilen herhangi bir kaçan ürünün yakalanması amacıyla gerçekleştiriliyor. Emniyet yetkilileri, şehrin güvenliği için sürücülerin de emniyet güçlerine yardımcı olmasını talep ediyor.


Bu durumdan memnun olduklarını ifade eden araç sürücüleri de, çalışmaların aralıksız devem etmesini istediklerini ve bu tür çalışmaların başta kendileri olmak üzere tüm yurtta güvenlik önlemi alanında büyük önem taşıdığını söylediler.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KONYA HABERLERİ
KONYA HAVA DURUMU
10
°
C
Sisli
  • Salı
    Sisli
    10°C
  • Çarşamba
    Sisli
    12°C
  • Perşembe
    Sisli
    12°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    11°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç