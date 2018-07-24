Şehrin yeni gözdesi Sille Baraj Park

Konya’yı denizle buluşturan Sille Baraj Park, hafta sonlarında 40 bine yakın ziyaretçiyi ağırlıyor.

Türkiye’nin en büyük parklarından biri olan ve Selçuklu Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıl Konya’ya kazandırılan Sille Baraj Park, binlerce ziyaretçiye ev sahipliği yapıyor. Selçuklu Belediyesinden yapılan açıklamada, günlük yaşamın stresinden uzaklaşıp nefes almak isteyen binlerce insanın Sille’nin temiz havasında aileleriyle birlikte hoşça vakit geçirmek için baraj parka akın ettiği belirtilerek, "Konyalıları su ile buluşturan ve şehrin yeni cazibe alanı olan baraj parkta, izci kampı merkezi, tekne gezinti alanı, uçurtma tepesi, çay bahçesi, restoran, mescit, iskele, ahşap gezinti yolları, çim amfi, çocuk oyun alanları, spor alanları gibi farklı etkinlik alanları yer alıyor. Sille Baraj Park, 1 milyon 985 bin metrekarelik alanı ile Türkiye’de yapılmış en büyük parklardan biri. Park içerisinde 221 bin metrekarelik yüzey alanı ve 2 milyon 500 bin metreküplük tam doluluk kapasitesi ile Sille Himmet Ölçmen Barajı yer alıyor. Baraj çevresinde piknik alanları, yürüyüş parkurları, çocuk oyun alanları, tırmanma parkurları yer alıyor. Öğrenciler ve izcilere yönelik olarak kullanılması amacıyla kamp alanları oluşturulan park içerisindeki gölette kayıkla gezinti yapılabiliyor" denildi. Sille Baraj Parkın Konya’ya yeni bir soluk getirdiğini söyleyen ziyaretçiler de, Selçuklu Belediyesine teşekkür etti.

“Hemşehrilerimizi Su İle Buluşturuyoruz"

Türkiye’de yapılmış en büyük parklardan biri olan Sille Baraj Parkın Konya’nın yeni cazibe merkezi haline geldiğini ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Sille Baraj Park ile hemşehrilerimizi tabiat ve su ile buluşturuyoruz. Doğal alanları korurken park içinde oluşturduğumuz etkinlik alanları ile hemşehrilerimize nefes aldıracak bir alan oluşturduk. Özellikle hafta sonlarında 40 bine yakın hemşehrimizi Sille Baraj Parkta ağırlıyoruz. Selçuklu’da yaşam kalitesine katkı sağlayan çalışmalardan biri olan Sille Baraj Parka yoğun ilgi gösteren hemşehrilerimize teşekkür ediyorum" dedi.