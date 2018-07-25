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25 Temmuz 2018 21:39

Sekiz aylık hamile kadın evinde ölü bulundu

Konya’da 8 aylık hamile olan Suriye uyruklu 24 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu.

Sekiz aylık hamile kadın evinde ölü bulundu

25 Temmuz 2018 21:39


Olay, saat 19.30 sıralarında merkez Hacı Fettah Mahallesi Nabi Sokak’taki bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartmanın dördüncü katında oturan 8 aylık hamile Suriye uyruklu Vela Hilal Muhammed (24), akşam saatlerinde işten dönen eşi Abdulhalik El S. tarafından yerde hareketsiz yatarken bulundu. Abdulhalik El S. durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, hamile genç kadının ve karnındaki bebeğinin hayatını kaybettiğini tespit etti.


Vela Hilal Muhammed’in bir süredir antidepresan hap kullandığı öğrenildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışma sonrası genç kadının cenazesi Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılırken, kesin ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından belli olacak.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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