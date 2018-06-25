Selçuk Bilim Kampı proje açılışı yapıldı

Açılış toplantısına Teknoloji Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. İsmail Sarıtaş, proje yürütücüsü Dr. Öğretim Üyesi Esma Eryılmaz, TÜBİTAK Yetkilisi Prof. Dr. Aysun Ergene, Meram İlçe Milli Eğitim Müdürü Dursun Ali Kaban, dekanlar, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren proje yürütücüsü Dr. Öğretim Üyesi Esma Eryılmaz, “Fizik Aşkına: Bilimi Seviyorum, Yaparak-Yaşayarak Öğreniyorum" adlı projemiz Selçuk Üniversitesi ve Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle ve TÜBİTAK desteğiyle gerçekleştirilen bir sosyal eğitim projesidir. Bu anlamda Selçuk Bilim Kampı lise öğrencilerinin Bilim, Fen ve Teknoloji alanında ufuk geliştirmeyi hedefleyen il genelindeki ilk proje olması nedeniyle örnek olmayı hedeflemektedir. Aynı zamanda üniversiteyle orta öğretim kurumlarımızın eğitim amaçlı ortak proje kültürü geliştirmeleri nedeniyle de olanak sağlayacaktır. Projemizdeki öncelikli amaç günlük yaşamda karşılaşılan olay ve olguları bilimsel açıdan bakıp değerlendirebilme, analiz ve sorgulama özelliği kazandırabilmektir. Bu amaçlar doğrultusunda kamp boyunca öğrencilerin özellikle zorlandıkları Fizik ve Biyoloji dersleri başta olmak üzere bazı temel Fen Bilimleri kavramlarının uygulamalı, basitleştirilmiş deneylerle gözlem yaparak ve dokunarak eğlenerek öğrenmeleri sağlanacaktır. Kamp boyunca gerçekleştirilecek etkinliklerde sosyal, kültürel ve ekonomik olarak farklı alt yapılara sahip katılımcı öğrencilerin kaynaşması, birbirini anlaması ve uyumlu grup çalışmaları yürütebilmeleri için zemin hazırlanacaktır.1 haftalık kısa kamp etkinlikleriyle öncelikle gençlerin bilimle eğlenecekleri ve korkulacak bir olgu olmadığını aşılanması tek hedefimizdir. Bilim ve teknoloji farkındalığı oluşturmayı arzu ediyoruz” dedi.

“Konya’dan gelen ilk proje”

TÜBİTAK’a desteklerinden dolayı teşekkür eden Selçuk Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. İsmail Sarıtaş, “Bu proje özellikle ağır sanayi ve ileri teknolojiyle bir ülkenin kalkınmasının şu anda elzem olduğu çağlarda ülkemize bir katkı sağlayacağını düşünüyor ve ümit ediyorum. Gençlerimizin, gerçekten bilimi uygulayarak, yaşayarak sevdirmek ve bu alanda ufuklarını geliştirmek açısından bu projenin faydalı olacağını düşünüyorum. Projenin hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı. TÜBİTAK Yetkilisi Prof. Dr. Aysun Ergene, “Bilimi sevdirmeyi amaçlayan ve Konya’da Selçuk Üniversitesinden gelen ilk projeydi. Sevgili öğrenciler, sizleri biraz teorikten uzaklaştırarak uygulayarak bilimi öğretmeyi hedefleyen bir projeydi. Umarım bir hafta boyunca başarılı olur. Bu projenin bilimi sevdirmesini umuyorum” dedi.

“Talep etmek sizden, imkan sağlamak bizden”

Meram İlçe Milli Eğitim Müdürü Dr. Dursun Ali Kaban, “Böyle güzel lider ülke olma yolundaki hedeflerimizi gerçekleştirme noktasında heyecanlanıyor ve umutlanıyorum. Okullarımızda fizik, kimya ve biyoloji laboratuarlarımızı çok fazla kullanamıyoruz. Sınav merkezli bir eğitim sistemi olunca öğrencilerimizde uygulamadan çok sınavda işine yarayacak kısmıyla hareket ediyor. Dolayısıyla laboratuarlarımızı çok etkin kullanamıyoruz. Öğrencilerimiz, bu hafta burada yapacakları uygulamalarla laboratuvarda çalışmanın zevkini yaşayacaklar. Hiçbir şeyi başaramam demeyin. İnsan, hayat edebildiği her şeyi başarır. Talep etmek ve hayal etmek sizden, imkan sağlamak, yol açmak ise bizlere düşünüyor. Elinizdeki imkanları çok iyi değerlendirmenizi istiyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” diye konuştu. Program sonunda katılımcılara plaket takdiminde bulunuldu. Selçuk Bilim Kampı, 25-29 Haziran tarihleri arasında yapılacak.