Selçuk İletişim ödülleri topladı

Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencileri tarafından hazırlanan kısa film ve belgeseller Türkiye'nin en prestijli film festivallerinden ödüllerle döndü.

Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü öğrencileri, Kısa-Ca Film Atölyesi ve Üniversite Televizyonu bünyesinde ürettiği filmlerle, Eylül ayında düzenlenen başta 25. Uluslararası Adana Film Festivali olmak üzere 19. Altın Safran Uluslararası Belgesel Yarışması ve 5. Yed-i Velayet 7 Vilayet film Festivali'nin de aralarında bulunduğu prestijli 6 festivalden 8 ödül kazanarak büyük bir başarıya imza attı. Öğrencilerin aldığı ödüller ise şunlar: Yönetmenliğini Esra Yıldırım'ın üstlendiği ‘Çalıkuşu' adlı belgesel film, bu yıl 25.'si düzenlenen Uluslararası Adana Film Festivali Ulusal Öğrenci Filmleri Kategorisinde Jüri Özel Ödülüne layık görülürken, İnönü Üniversitesi 11. Uluslararası Kısa Film Festivali'nde ise ‘belgesel dalda' ikinci oldu. Yönetmenliğini Melisa Tuğrul'un üstlendiği “Kırmızı Başlıklı Kız” adlı deneysel filmi 600 filmin yarıştığı Bursa'da düzenlenen 5. Yed-i Velayet 7 Vilayet Film Festivali Kısa Film Kategorisinde 2. oldu. Yönetmenliğini Şenol Çöm'ün üstlendiği “Ömürlük Göç” adlı belgesel film, Erdemli Belediyesi İle Mersin Sinema Derneği'nin ortaklaşa düzenlediği 1. Kız Kalesi Film Festivalin'de 306 filmin arasında 2.'lik ödülü aldı. Yine aynı festivalde yarışan ve yönetmenliğini Melisa Tuğrul'un üstlendiği “Kırmızı Başlıklı Kız” adlı deneysel film ‘Deneysel Dalda En İyi ikinci Film' seçildi. Yönetmenliğini Gökhan Öcal'ın üstlendiği “Süheyla” adlı belgesel film, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü Desteği ile Rize Valiliği tarafından düzenlenen ve Rize'de düzenlenen ilk film festivali olma özelliğini taşıyan Çay, Doğa ve Gençlik Filmleri Festivali'nde en iyi belgesel seçildi. Yönetmenliğini Hasan Akıncı ile Zeki Koyuncu'nun üstlendiği ‘Nakavt' filmi bu yıl 19.'su düzenlenen uluslararası Altın Safran Belgesel Film Yarışması Amatör Belgesel Film dalında ikinci olurken, yine aynı festivalde yönetmenliğini Zeki Koyuncu'nun üstlendiği “Pelikül” adlı film Süha Arın Özel Ödülüne layık görüldü.