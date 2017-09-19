Selçuk, Letonya’da uluslararası konferansa öncülük etti

Uluslararası İleri Teknoloji ve Bilimleri Konferansı (ICAT’Riga) Letonya’nın başkenti Riga’da yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Konferansa toplamda 249 bilimsel çalışma gönderilirken 146 çalışma konferansta sunulmak için kabul edildi. Konferans 17 farklı ülkeden 100’den fazla bilim insanı ile 3 gün boyunca bildiri sunumlarıyla devam etti. Selçuk Üniversitesi’nin, Riga Teknik Üniversitesi ve IEEE Letonya işbirliğiyle gerçekleştirdiği ve başkanlığını Selçuk Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. İsmail Sarıtaş’ın yaptığı ve Selçuk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Okka’nın konuşmacı olarak katıldığı ICAT’Riga’nın açılışı Riga Teknik Üniversitesi’nin ev sahipliğinde yapıldı.

Konferansın açılış konuşmasını Organizasyon Kurulu Başkanlarından ve Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Faruk Bay yaptı. Prof. Dr. Bay, “Bu yıl 6. ICAT konferansını gerçekleştiriyoruz. İlk ICAT konferansından beri bizi motive eden ve destek veren Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin’e özellikle teşekkürlerimi sunarım” dedi.

Konferans Yönetim Kurulu Başkanı ve ICAT Organizasyon Kurulu Başkanı, Selçuk Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. İsmail Sarıtaş konferansın açılışında yaptığı konuşmada, “Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, Riga Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Leonids Ribickis ve organizasyon komitesi üyelerine desteklerinden dolayı teşekkürlerimi sunarım. Gerçekleştirdiğimiz konferansın amacı; araştırmacı ve akademisyenlerin kendi araştırmalarını ve mesleki gelişim faaliyetlerini sunmak ve kendi aralarında bilgi alışverişinde bulunmalarını sağlamak için bir platform oluşturmaktır. Tüm çalışmalarımızda desteklerini esirgemeyen ve bizi sürekli motive eden başta Rektörümüz Prof. Dr. Mustafa Şahin ve Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Mehmet Okka olmak üzere katkı sağlayan herkese teşekkür ederim” dedi.

“Selçuk, İç Anadolu’da hızla gelişen bir üniversite”

Açılışta, Selçuk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Okka, “ICAT’Riga’ya ev sahipliği yaptığı için öncelikle Riga Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Leonids Ribickis’e, yurtdışında konferans gibi zor bir organizasyonu başarıyla düzenleyen Doç. Dr. İsmail Sarıtaş ve Prof. Dr. Ömer Faruk Bay’a teşekkür ederim” dedi. Selçuk Üniversitesi’nin İç Anadolu’da hızla gelişen bir üniversite olduğunu belirterek, uluslararası organizasyonlarla beraber teknoloji kampüsü kurulacağını söyleyen Prof. Dr. Okka, “Konferans çalışmalarıyla birlikte Selçuk Üniversitesi ve Riga Teknik Üniversitesi arasında işbirliği anlaşmaları da yapmayı planlıyoruz” diye konuştu.

Riga Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Talis Juhna ise açılış konuşmasında, “Konferansa ev sahipliği yapmaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Selçuk Üniversitesi ile öğrenci ve akademisyen değişimi noktasında işbirliği çalışmalarını da ilerletmek istiyoruz” diye konuştu.

Konferansın açılış konuşmalarının ardından davetli konuşmacıların oturumlarına geçildi. Başkanlığını, Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Faruk Bay’ın yaptığı davetli konuşmacı oturumunda Riga Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Janis Grundspenkis, ‘Akıllı Ders ve Bilgi Değerlendirme Sistemlerinin Geliştirilmesinde Karşılaşılan Sorunlar’, Riga Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Arturs Aboltins’ ise ‘Çoklu Taşıyıcılı Dalga Formlarının Oluşturulması İçin Parametrik Lineer Kodlama Kullanımı’ konusunda bildiri sunumu gerçekleştirdi.

Daha sonra 17 farklı ülkeden katılan bilim insanları 3 gün boyunca bildirilerini sundu.