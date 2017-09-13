Ziyarette TÜMSİAD Konya Şube Başkanı Berdan Aktan ve başkan vekili Ahmet Serçe ile görüşen KTO Başkanı Öztürk, TÜMSİAD’ın ilke ve değerleri yüzyıllar önce sosyal ve ticari hayatı bir arada yoğuran Ahilik sisteminin ilkeleri ile örtüştüğünü söyledi. Öztürk, “Bu inançla kurulan ve faaliyetlerine devam eden TÜMSİAD’ın başarılı çalışmalarına devam edeceğine inanıyorum. İlke ve değerlerini koruyarak bir yandan helalinden kazanarak helalinden harcayan bir yandan da ülke ve şehir ekonomisinin kazanmasına vesile olan, yatırım yapan, istihdam sağlayan müteşebbislerimiz en büyük kazancımızdır. Şehrimizin ekonomik, sosyal gelişimine katkı sağlamak, özel sektörümüzün sorunlarına çözüm bulmak için gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerimiz ve projelerimizi hayata geçirirken en önem verdiğimiz konuların başında şehrimizde sağlanılan birliktir. Oda olarak tüm projelerimizi üyelerimizle birlikte tüm Konya’nın fayda görmesi için hayata geçiriyoruz. Bu faydanın en üst düzeyde artması için Konya’daki tüm kurumların birlikte hareket etmesi için çalışıyoruz. Tüm sivil toplum kuruluşlarının ve mesleki derneklerin taleplerine değer veriyoruz. Bundan sonra da taleplerini yerine getirmeye devam edeceğiz. Konya tüm kurumları ile sağladığı birlikteliğin sonuçlarını almaktadır. Gelecek hedeflerimize ilerlerken en büyük avantajımız bu birlik ve beraberliktir. Konya Ticaret Odası olarak TÜMSİAD Konya şubesi ile işbirliği içinde çalışmalarımız devam edecektir” dedi.

“Konya ekonomisine katkı sağlamak için çalışıyoruz”

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Berdan Aktan, yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi. TÜMSİAD ailesinin Konya ve ülke ekonomisine katkı sağlamak için aralıksız çalıştığını ifade eden Aktan, “Üyelerimiz ülkemizin kalkınması, istihdamın artması ve refah seviyesinin yükselmesi için çalışmaya devam edecek. Yurt içi ve yurt dışı yeni pazarlar bulunması noktasında yapmış olduğumuz çalışmaları üyelerimizle paylaşıyoruz. Konyamızın ihracat rakamlarının artış göstermesi de bizi ayrıca sevindirdi. Bu rakamın daha da artması için elimizden gelen bütün gayreti gösterip ilgili kurumlarla işbirliğine devam edeceğiz” diye konuştu.