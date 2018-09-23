Selçuk Roket Takımı, TEKNOFEST'te birincilik elde etti

Konya Teknik Üniversitesi Uzay Teknolojileri Topluluğu'na bağlı Selçuk Roket Takımı, Türkiye Teknoloji Takımı (T3) ve İstanbul Büyükşehir Belediyesince düzenlenen TEKNOFEST'te, Yüksek ve Alçak İrtifa kategorilerinde birincilik elde etti. Roket Takımı'na Yüksek İrtifa Kategorisi'ndeki ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan takdim etti.

Selçuk Roket Takımı, SUR ve Ro-Ta 1500 adlı iki roketiyle Yüksek ve Alçak İrtifa kategorilerinde TEKNOFEST İstanbul Roket Yarışması'na katıldı. Roket Takımı, yarışmanın sonucunda, her iki kategoride de başarı sağlayarak Yüksek İrtifa kategorisindeki birincilik ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ellerinden aldı. Yarışmada, Yüksek ve Alçak İrtifa kategorilerinde, Model Uydu, Robotaksi ve diğer yarışmalarda derece alan yarışmacılara ödülleri takdim edildi. Konya Teknik Üniversitesi Uzay Teknolojileri Topluluğu'na bağlı Selçuk Roket Takımı, 2016 yılından itibaren makine, elektrik-elektronik, malzeme ve bilgisayar mühendisliği dallarında lisans eğitimi alan 12 kişilik ekiple çalışmalarını sürdürüyor. Ekip, bugüne kadar toplamda 6 roket projesi gerçekleştirdi.