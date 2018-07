Selçuk Tıp Fakültesi mezunlarını uğurladı

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Serdar Göktaş, fakültenin, kuruluşunun 16. yılında 11. dönem mezunlarını verdiğini belirterek, "Bugün hekim olacak olan 115 arkadaşımızla birlikte fakültemizden mezun olan hekim sayısı 904’e ulaştı. Saygıdeğer anneler ve babalar, 6 yıl önce tıp fakültemize evlatlarınızı teslim ettiniz. Biz de onları mükemmel bir şekilde yetiştirerek mezunu ve mensubu olmaktan gurur duyacakları, Selçuk Tıp Fakültesinde donanımlı birer hekim olmalarını sağladık. Emekleriniz ve uzun süre sağladığınız destekler boşa çıkmadı. Kendinizle ne kadar gurur duysanız azdır. Sizleri, yürekten tebrik ediyorum. Genç meslektaşlarım, bugün itibariyle saygın ve şerefli bir mesleğin üyelerisiniz. Bugünden itibaren insanın yaşam hakkına hizmet eden daha nitelikli bir yaşam sunmayı amaç edinen kutsal ancak bir o kadar da zor bir görevi üstleniyorsunuz. Nereye giderseniz gidin, bizler sizlerden sorumluyuz hep yanınızda olacağınız. Sizleri, çağı yakalayan bir hekim olarak yetiştiren tüm öğretim üyelerimize sizlerin adına teşekkür ediyorum. Mesleğinize asla leke düşürmeyin. Bilimi ve bilgiyi yakından takip ederek mesleğinizi severek uygulayın. Hasta haklarına sahip çıkan, hastası için kaygılanan, erdemli birer hekim olmak için gayret edin. Hasta ve yakınlarıyla empati kurun merhamet ve tevazu sahibi olun. Sevgili meslektaşlarım bu çetin mücadele sonucu mezun olmanın gururunu yaşattığınız için sizlere, bin bir güçlükle sizleri destekleyen ailelerinize, hocalarınıza teşekkür ediyoruz. Milletimize, memleketimize ve tüm insanlığa faydalı bireyler olarak yaşamanızı diliyor, sizleri, saygı ve sevgiyle uğurluyorum” diye konuştu.

Rektör Şahin’den tıp öğrencilerine son ders

Tıp eğitiminin önemini vurgulayan Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin ise konuşmasında şunları söyledi: “Allah’ın yarattığı en değerli varlık insana hizmet etmek gibi ulvi bir görevi üstleniyorsunuz. Bu nedenle sıradan eğitimlerle de iyi hekimler yetiştiremezsiniz. Bilesiniz ki çektiğiniz zorluklar ve sıkıntılar sizlerin hep daha iyi olmanız içindir. Hocalarınızın hiçbiri sizden daha az sıkıntı çekmemiştir. Zorlu bir süreç ve eğitimdir. Birçok mesleğin hatası vardır telafisi de vardır. Ancak hekimlik mesleğinde yapılacak hiçbir hatanın telafisi yoktur. Basit bir mesleğin mensupları değilsiniz. Artık sizler birer hekimsiniz. Tabii ki sağlıkta şiddet istemediğimiz hoşlanmadığımız bir durumdur. İnsan ilişkileri çerçevesinden tüm şiddet sorunları çözülebilir. 36 yıllık meslek hayatımda hiçbir hasta ya da yakınıyla karşı karşıya gelmedim. Bunun sebebi hastaya değer vermekten geçer. Konuşurken gözlerinin içine bakmaktan, yüzünü ve yönünü ona dönmekten geçer. Değer verildiğini anladığı an insanlar, karşılığını verir. Hastalarla olan ilişkilerinizde onlara her zaman değer verdiğinizi gösterin ve hissettirin. Saygıdeğer veliler, en büyük teşekkür ve tebriği siz hak ediyorsunuz. Evlatlarınızla gurur duyabilirsiniz, onlar çok iyi birer hekim oldular. Dünyanın her tarafında başları dik, alınları ak, kendilerinden emin bir şekilde hizmet vereceklerine eminiz. Onlar da bizi mahcup etmeyeceklerdir. Bundan sonraki hayatlarınızda mutlu ve başarılı olun. Hayatın cilvesi içinden ufak tefek sorunlara asla takılıp kalmayın. İnsana verdiğiniz hizmet amellerin en büyüğü güzelidir. Sizleri tebrik ediyor, başarılar diliyorum.”

Konuşmaların ardından Rektör Prof. Dr. Mustafa Şahin, dönem birincisi Özge Şimşek Akkulak’a diplomasını takdim etti. Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Uğurhan Kuş da tüm öğrencileri tebrik ederek mezun olan oğluna diplomasını kendi elleriyle verdi. Öğrenciler, Selçuk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Kağan Karabulut eşliğinde hekimlik yemini etti. Diplomaların verilmesinin ardından öğrenciler, keplerini havaya sevinçle fırlatıp mezun olmanın mutluluğunu yaşadı.

Süleyman Demirel Kültür Merkezinde gerçekleştirilen mezuniyet törenine Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, Rektör Yardımcısı Prof Dr. Ahmet Kağan Karabulut, Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Uğurhan Kuş, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Serdar Göktaş, öğretim üyeleri, öğrenciler ve aileler katıldı.