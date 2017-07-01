Selçuk Tıp Fakültesi’nde mezuniyet heyecanı

Mezun 144 öğrenci meslek hayatına ilk adımı atarken fakülteyi birinci olarak bitiren Kutay Ertük, diplomasını Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin’den aldı.

Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen törene, Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Serdar Göktaş, dekan yardımcıları, fakülte dekanları, başhekim yardımcıları, öğretim üyeleri, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinden oluşan koronun mini konseriyle başlayan programın açılışında konuşan fakülte birincisi Kutay Ertürk, uzun ve zorlu öğrencilik sürecinde kendilerine emek veren tüm hocalarına, en çok da her türlü imkanı kendisine sunan ailesine teşekkür etti.

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Serdar Göktaş yaptığı konuşmada, öğrencilerinin artık bir hekim olarak insanlığa hizmet edeceğini söyledi.

Göktaş, “Fakültemizin kuruluşunun 15. yılında 10. mezunlarını vermekteyiz. Selçuk Üniversite Tıp Fakültesi olarak bu gün hayallerimizin gerçekleştiği bir gün. Bugün öğrencilerimiz birer hekim olarak mezun ediyoruz. Hekimler olarak artık insanın yaşama hakkına hizmet eden kutsal, zor bir görevi sürdüreceksiniz. Sizler üniversitemiz, ülkemiz ve tüm insanlık için umut kaynağısınız” dedi.

“Selçuk Tıp Fakültesi, her yönüyle ülkesine ve çevresine katkı sağlayan bir fakülte”

Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, 15 yıllık geçmişe sahip tıp fakültelerinin başarılarıyla adından söz ettirdiğini söyledi. Şahin, “Selçuk Üniversitesi olarak bu yıl 42. yılımızı kutluyoruz. 95 bin öğrenci ile ülkemizin en büyük ikinci üniversitesi olmaktayız. Selçuk Üniversitesi olarak bütün çabamız öncelikle ülkemizdeki üniversiteler daha sonra dünyadaki üniversiteler arasında üst seviyede tutmak ve daha yukarlara taşımaktır. 15 yıllık geçmişi olan tıp fakültemiz bu ülkede 9 sırada ise bu hocalarımızın gayretleri iledir ve öğrencilerimiz fedakar ve öz çalışmaları iledir. Selçuk Üniversitesi olarak birçok alanda varız. Sivil Savunma da, milli savunmada, tarımda, kültürde ve birçok alada çok önemli ciddi çalışmalarımız var. Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültemizin bir özelliği var, ülkemizin birçok değişik kurumlarında görev yapmış tıp eğitimini tamamlamış çok sayıda öğretim üyemiz var. Tıp fakültesi olarak bilgi gen havuzumuz çok geniştir. Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi olarak öğrencilerimize hep güvendik ve güvenmeye devam edeceğiz. Mezun olan siz öğrencilerimizi tebrik ediyorum ve mezuniyet başarınızdan dolayı hem sizleri hem de ailelerinizi kutluyorum” diye konuştu.

- Dereceye girenlere diplomaları verildi -

Rektör Prof. Dr. Şahin, dönem birincisi Kutay Ertük’e diplomasını ve hediyesini takdim etti. Dönem ikincisi İsmet İbrahim Sert diplomasını ve hediyesini Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Serdar Göktaş verdi. Öğrenciler, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Şerefnur Öztürk eşliğinde hekimlik yemini etti. Diplomaların verilmesinin ardından öğrenciler keplerini havaya fırlattı.