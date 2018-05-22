Selçuk TÖMER’den “Türkçe Şöleni”

Selçuk Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) tarafından “Dillerimiz Türkçe Konuşuyor” etkinliği Süleyman Demirel Kültür Merkezinde gerçekleştirildi.

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Selçuk Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ufuk Deniz Aşcı, “2013 yılında faaliyetine 62 öğrenciyle başlayan Selçuk TÖMER yabancı öğrencilere ve yurt dışından Türkiye’ye gelen soydaşlarımıza, çağın gereklerine uygun teknoloji ve yöntemlerle Türkçe öğretmek amacıyla kurulmuş bir kurumdur. Bugün 5 yaşında olan kurumumuzda; Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığının burslu öğrencileri, Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler Yardım Fonu’nun desteklediği veya çeşitli sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği sonucu merkezimizde eğitim öğren 471 aktif öğrencimiz vardır. Bir dilin, o dilin konuşan insanların kültürleriyle sıkı sıkıya ilişkisi olduğu bilincinden hareketle amacı, hedefi ve vizyonu sadece Türkçe öğretmek olmayan Selçuk TÖMER, Türkçe öğretiminin yanında öğrencilerine Türk kültürünü, yaşam felsefesini ve geleneklerini de öğretmek hedefiyle hareket etmektedir. Şimdi burada bu milletin öz evlatları bu vatana sadık, ülkesi, devleti ve üniversitesi için fedakârca çalışan hocalarımızın emekleriyle hazırlanan Türkçe Şöleni için teşekkür ediyoruz. 7 ay önce 74 ülkeden gelen baş tacı öğrencilerimizin Türkçeyi ne kadar özümsediğini göreceğiz. İhaneti değil samimiyeti, buram buram Türkiye’yi ve Türkçeyi göreceksiniz” diye konuştu.

“Türkiye’nin en kalabalık 1’inci üniversiteyiz”

Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, “74 farklı ülkeden sıfır Türkçeyle gelip bugün Türkçeyi konuşarak sınavlarda da belli bir başarıyı yakalamak hem sizlerin hem de TÖMER yönetiminin ve hocalarımızın başarısıdır. Türkçe öğretmek ve öğrenmek de özel bir iştir. Dolayısıyla bu özel işi öğrencilerimiz gerçekleştirmiş oldular. Üniversitemiz, 43 yıllık geçmişinde çok büyük başarılara imza atmış 7 üniversite kurmuş ve bugün 8’incisini kurma aşamasında olan bir üniversitedir. Selçuk Üniversitesi 97 bin öğrencisiyle ülkemizin kalabalık 2. üniversitesidir. Ancak üniversitemiz bölündükten sonra 77 bin sayısına düştük ve Türkiye’nin en kalabalık 1’inci üniversitesi haline geldik. İstanbul Üniversitesi ikiye bölündü ve bölünme sayısı biz 19 bin verirken onlar çok daha fazla öğrenci verdikleri için rakam olarak bizim arkamıza düştüler. Gazi Üniversitesi 3’üncü idi o da geriledi. Bölünmemize rağmen hala Türkiye’nin kalabalık üniversitesi durumundayız” ifadelerini kullandı.

“Selçuk Üniversitesi’nin iki hedefi var”

Selçuk Üniversitesi’nin misyon ve vizyonu itibariyle ortaya koyduğu iki hedefi olduğunu söyleyen Rektör. Prof. Dr. Mustafa Şahin, “Bunlardan birisi ‘Dünya Üniversitesi’ olmaktı. Dünya’da tanınan, itibar edilen ve yaptığı işlere güvenilen emin bir üniversite olmak ve bu yolda da ilerliyoruz. İkinci hedefimiz; ‘Devletin Stratejik Üniversitesi’ olmaktı. Devlet kurumlarının ihtiyaç duyduğu alanlarda birtakım projeler geliştirip onların hizmetine sunmaktı, bunu da gerçekleştiriyoruz. Bilgiyi ve bilimi üretmemiz lazım. Bu konuda da ciddi organizasyonlar ve çalışmalarımız var. Ama en önemlisi sizin gibi ülkelerinden kalkmış eğitim ve öğretim görmek üzere Türkiye’ye gelip Konya’ya yerleşen öğrencilere kucak açıp, kendi evlatlarımızın hemen yanı başına koymaktı. Bunu başardığımıza inanıyorum. Sizler, bize emanetsiniz ve emanetin kadrini bilerek hareket etmeye çalışıyor ve bunu da başarıyoruz” dedi.

“Gönül diliyle konuşmayı çok iyi biliyorsunuz”

Türkiye izlenimlerini aktaran TÖMER öğrencilerinden Solomun Shiwabaw, “Türkiye’de kötü olan hiçbir olayla karşılaşmadım. Bu millet bizim gibi Türkiye’ye eğitim almaya gelen herkese kucak açıyor. Özgürlüklerin olduğu herkesin rahatça yaşadığı Konya gibi Müslüman hassasiyeti yüksek olan şehirde bir kilise vardı. Biz, rahatlıkla orada ibadetimizi yapıyorduk. Üstelik Türkçe öğrendiğimiz TÖMER’de her kıta ve milletten insanlar olduğu gibi Ortodoks, Protestan, Katolik, Şamanist gibi çok çeşitli inançlardan arkadaşlarımız hiçbir sorun yaşamadan yan yana eğitim görüyorlardı. Hiç kimse milletinden ve inancından dolayı en ufak bir sorun yaşamıyordu. Fark ettik ki bu ülkenin insanları adeta Sultan Süleyman gibi doğru iletişim kurarak huzurlu yaşamayı biliyor. Mevlana Celaleddin Rumi’nin dediği gibi aynı dili konuşanlar değil, aynı duyguları paylaşanlar anlaşabilir. Siz, genellikle yabancı dil konuşmuyorsunuz ama gönül diliyle konuşmayı çok iyi biliyorsunuz” diye konuştu. Programda yabancı öğrenciler tarafından hazırlanan bir dizi etkinlik gerçekleştirildi. Türkiye’nin en büyük dans topluluğu, ulusal ve uluslararası ödüllere sahip Selçuk Üniversitesi Halk Oyunları Topluluğu (SÜHOT) tarafından hazırlanan halk oyunları gösterisi büyük ilgi gördü. Yabancı öğrenciler, tarafından Türkçe şarkılar söylenerek şiirler okundu. Aynı zamanda tiyatro gösterileri ve yöresel kostüm defilesi de yapıldı. Etkinlikler, izleyiciler tarafından büyük beğeni ve alkış aldı. Konya Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı tarafından da gösteri düzenlendi. Program plâket takdiminin ardından sona erdi.

Programa Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Hüseyin Kara, Prof. Dr. Mehmet Okka, Genel Sekreter İbrahim Halıcı, Prof. Dr. Ahmet Kağan Karabulut, TÖMER Müdürü Prof. Dr. Ufuk Deniz Aşcı, Yunus Emre Enstitüsü Temsilcileri, dekanlar, öğretim üyeleri, müdür yardımcıları ve öğrenciler katıldı.