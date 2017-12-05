Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Etkinlikleri kapsamında 7-17 Aralık tarihleri arasında 8 farklı ülke ve 21 farklı üniversiteden 34 bilim insanı “Hazreti Mevlana ve Kardeşlik” teması üzerine konuşacak.

Şeb-i Arus Etkinlikleri kapsamında “Harflerin Dili” Sergisi, “Hazreti Mevlana ve İslam Dünyasında Kardeşlik” konulu 5. Uluslararası Mevlana Sempozyumu, belirlenen fakültelerde “Mevlana ve Mevlevilik Konferansları” yine belirlenen ortaöğretim kurumlarında “Genç Gönüllerde Hazreti Mevlana Konferansları” ve geleneksel hale gelen “Gönlümüzdeki Mevlana Söyleşileri-8” isimli söyleşi gerçekleştirilecek. Ayrıca Dilek Sabancı Devlet Konservatuvarı ile ortaklaşa “İle Mecnun” isimli tek perdelik bir tiyatro ve İran Araştırmaları Merkezi (İRAM) ile birlikte “Türk-Tacik Ortak Kültüründe Mevlana ve Öğretileri” isimli atölye çalışması da bu yıl etkinlikler kapsamında katılımcılarla buluşacak.

Vuslat Etkinlikleri Programı şu şekilde:“Harflerin Dili” başlıklı sergi, 7-17 Aralık tarihleri arasında Mevlana Araştırmaları Enstitüsü Salonu’nda düzenlenecek. Serginin açılışı 7 Aralık tarihinde saat 10.00’da gerçekleştirilecek. “Hazreti Mevlana ve İslam Dünyasında Kardeşlik” konulu 4. Uluslararası Mevlana Sempozyumu 8-9 Aralık tarihlerinde yapılacak. 11-12 Aralık tarihleri arasında üniversite bünyesindeki Tıp Fakültesi ile Akşehir İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde düzenlenecek olan “Mevlana ve Mevlevilik Konferansları” bu yıl “Hazreti Mevlana, Kardeşlik ve Sosyal Yaşam” başlığı ile gerçekleştirilecek. 13-14 Aralık tarihlerinde Konya merkez ilçelerindeki 4 farklı ortaöğretim kurumunda Mevlana Araştırmaları Enstitüsü yüksek lisans öğrencileri tarafından yapılacak olan “Genç Gönüllerde Hazreti Mevlana” başlıklı konferanslarda katılımcılara Hazreti Mevlana anlatılacak. Mevlana Araştırmaları Enstitüsü etkinlikleri arasında bulunan ve her yıl geleneksel olarak yapılan “Gönlümüzdeki Mevlana Söyleşileri - 8” başlıklı söyleşi bu yıl 15 Aralık Cuma günü düzenlenecek.

Ankara’da bulunan İRAM ile ortaklaşa düzenlenecek olan “Türk-Tacik Ortak Kültüründe Mevlana ve Öğretileri” isimli atölye çalışması, Selçuk Üniversitesi Mevlana Araştırmaları Enstitüsü Yüksek Lisans öğrencisi Emre Gürbüz’ün koordinatörlüğünde 11-15 Aralık tarihleri arasında Ankara’da gerçekleştirilecek. Dilek Sabancı Devlet Konservatuvarı ile ortaklaşa düzenlenen “İle Mecnun” isimli tek perdelik tiyatro 8-16 Aralık tarihleri arasında Devlet Konservatuarı’nda her akşam saat 20.00’de ücretsiz olarak izleyicilerle buluşacak.