Selçuk Üniversitesi İle ODTÜ Arasında iş birliği

Selçuk Üniversitesi ile Orta Doğu Teknik Üniversitesi arasında imzalanan iş birliği protokolüyle Selçuk Üniversitesi İleri Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi (İLTEK) ile Orta Doğu Teknik Üniversitesi Merkezi Laboratuvarı’nın (MERLAB) numune analizlerinde karşılıklı olarak birbirine destek vermesi ve ortak eğitim programlarının düzenlenmesi amaçlanıyor. Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök tarafından imzalanan protokole göre, Selçuk Üniversitesi İleri Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi ile Orta Doğu Teknik Üniversitesi Merkezi Laboratuvarı’nın numune analizlerinde karşılıklı olarak birbirine destek vermesi ve ortak eğitim programlarının düzenlenmesi amaçlanıyor. İmzalanan protokol ile İLTEK’de yapılamayan analizler hızlı bir şekilde, İLTEK üzerinden MERLAB’da yaptırılabilecek. Ayrıca, İLTEK ile MERLAB ortak eğitim programları düzenleyebilecek. Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök, imzalanan iş birliği protokolünün her iki üniversite için de hayırlı olmasını diledi.