Selçuk Üniversitesi İtalya’da 3 kongreye başkanlık yaptı

Fen Bilimleri alanında ICONSETE (International Conference on Science, Ecology and Technology), Sosyal Bilimler alanında ICWSR (İnternational Conference on the Changing World and Social Research) ve Türkoloji alanında ICOSTURK (International Conference On Studies In Turkology) kongrelerinde Türkiye’nin bilim politikalarına yön vermek, insan ve toplumun sorunlarını uluslararası ortamda tartışmak amacıyla çok sayıda bilim insanı kongrelere yoğun ilgi gösterdi. 2017’de ICONSETE ve ICWSR kongrelerinin üçüncüsü, ICOSTURK kongresinin ise ikincisi Yunus Emre Enstitüsü Roma Şubesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Tarihi binada üç kongrenin de ortak açılışı yapıldı. Kongrelerin açılış konuşmalarını Selçuk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Okka, Yunus Emre Enstitüsü Roma Şubesi Müdürü Sevim Aktaş, Selçuk Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Necmi Uyanık ve Selçuk Üniversitesi TÖMER Müdürü Prof. Dr. Ufuk Deniz Aşcı gerçekleştirdi.

Açılış konuşmalarının ardından YÖK Yürütme Kurulu Eski Üyesi Prof. Dr. Durmuş Günay, ‘Örtük Bilgi ve Yükseköğretimdeki Rolü’ ve Selçuk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Kağan Karabulut ise, ‘Müslüman Dünyasında Bilim; Bir Şey Eksik Değil mi?’ başlıklı sunumlarıyla ana konuşmacı olarak kongre programında yer aldı.

Açılış sunumlarının ardından Selçuk Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Necmi Uyanık’ın başkanlığını yürüttüğü 3. ICWSR kongresinin sunumları gerçekleştirildi. Kongrede Türkiye’den ve dünyanın çeşitli ülkelerinden yetmişin üzerinde bilim insanı sosyal bilimler alanında hazırlamış oldukları çalışmalarını sundu.

Kongreler kapsamında 2. ICOSTURK Kongresi Prof. Dr. Ufuk Deniz Aşcı’nın başkanlığını yürüttüğü kongrede yetmişe yakın bilim insanı çalışmalarıyla Türkoloji alanına katkıda bulundu.

Prof. Dr. Uğur Uslu’nun başkanlığını yürüttüğü 3. ICONSETE Kongresi ise yaklaşık yüz otuz bilim insanın katkılarıyla Fen Bilimleri alanında çalışmalar sunuldu.

Selçuk Üniversitesi öğretim üyelerinin öncülüğünde gerçekleştirilen kongrelere, başta Yunus Emre Enstitüsü olmak üzere Türkiye’den ve dünyanın çeşitli ülkelerinden birçok üniversite katkı sağladı. Bilimsel alana önemli katkı sağlayan kongreler, aynı zamanda kültür ve turizm açısından da kongre turizmi alanına da önemli katkı sağladı. Bu vesile ile Türk akademisyen ve araştırıcıların farklı medeniyet ve kültür havzalarını tanımaları, farklı bakış açılarını ve gelişmeleri yerinde görmelerine imkan tanıdı. Böylelikle değişen dünyada problematik ve multidisipliner yaklaşımların önemi de ortaya kondu.