Selçuk Üniversitesi şampiyonluğunu ilan etti

Amatör Küme C Grubunda mücadele eden Selçuk Üniversitesi Futbol Takımı, sezonun bitimine iki hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Selçuk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı ve Selçuk Üniversitesi Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Bozkurt Ataman, yaptığı açıklamada, Selçuk Üniversitesi Spor Kulübünün, Rektör Prof. Dr. Mustafa Şahin’in talepleri doğrultusunda kurulduğunu belirterek, kulübün, sporun tüm branşlarında altyapı çalışmalarını güçlendirme amaçlı faaliyet göstereceğini söyledi.

Kulübün, bu doğrultuda, ilk olarak Amatör Küme ve okçuluk ile ilk yılında çalışmalara başladığını ifade eden Prof. Dr. Ataman, “ Amatör Küme C Grubunda mücadele eden Selçuk Üniversitesi Futbol Takımımız, liglerin bitimine iki hafta kala tüm maçlarını kazanarak 8 maçta 8 galibiyet, 24 puan ve artı 32 averajla şampiyonluğunu ilan etti. Kalan iki maçı da kazanarak 10’da 10 yaparak 30 puanla ligi tamamlamayı hedefliyoruz. 1. Amatör kümedeki hedefimiz de yine şampiyonluk ve üst liglere aşama aşama yükselmek. Ana hedef; üniversitemizde yaklaşık 100 bin öğrencimize spor sevgisini, spor sevdasını aşılamak ve tamamen üniversitenin öz kaynaklarıyla bunu başarabilmektir. Bu bağlamda şu anki takımımızdaki kadronun yüzde 80’i üniversitemiz ya da Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi. Bir kısmı Selçuk üniversitesi mezunlarından, birkaç oyuncumuz da dışarından bünyemize kazandırılan sporculardandır. Dolayısıyla tamamıyla kendi altyapımız, kendi öğrencilerimizle başardığımız bir olgudur. Amaçlarımız arasında, Konya sporuna hizmet edebilmek yer alıyor. Özellikle çok sağlam, başarılı bir altyapı oluşturabilmeyi arzu ediyoruz. Daha sonra kulüp hizmetleri açısından yaz okulları, spor okulları, tüm yıl boyu devam eden spor okulları açarak Konya sporuna hizmet etmek istiyoruz. Daha üst liglere oyuncular yetiştirebilmek hedeflerimiz arasına bulunuyor. Bu işi para harcayarak değil, emek harcayarak, yetiştirerek başarmak istiyoruz. Bu bağlamda da yeterli teknik ve idari kadroya sahibiz” diye konuştu.

“Sporcularımız, başarıyla kulübümüzü, üniversitemizi temsil etti”

Prof. Dr. Ataman, şampiyonluğun sadece yönetim değil, aynı zamanda teknik bir iş olduğunu belirterek, şunları kaydetti: “Emek, başarı ve katkının en büyüğü kulüp antrenörümüz ve Spor Bilimleri Fakültesi öğretim üyemiz Dr. öğretim üyesi Ramazan Topuz ve sporcularımıza aittir. Bu başarıdaki maddi manevi önemli katkılarından dolayı her zaman yanımızda olan Rektörümüz Prof. Dr. Mustafa Şahin hocamıza teşekkür ediyoruz. Biz her maça sporcularımızla beraber gittik, beraber sevindik ve beraber üzüldük. Elbette 8’de 8 yaptık ama bu daima sevindiğimiz manasına gelmedi, olayların çıktığı maçlar oldu. Sporcularımız korkmadan başarıyla kulübümüzü, üniversitemizi temsil etti. Sakatlıklar ve hastalıklarımız oldu. Oyuncularımız hiçbir zaman mücadeleden kaçmadı. Takımımızda kaptanlık yapan Selçuk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Arş. Gör. Samet Aktaş hocamız, Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Arş. Gör. ve futbol takımız oyuncusu Seyit Taha Ketenci hocamız Samet hocayla birlikte takıma son derece iyi ağabeylik yaptı ve onlara örnek teşkil ettiler. Benimle birlikte dekan yardımcılarım Prof. Dr. Hakan Salim Çağlayan ve Doç. Dr. İbrahim Bozkurt ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mustafa Ay hocamız içerideki tüm maçlarımıza gelip, takımımızı destekledi. Yine, Öğr. Gör. Tuncay Sarıipek hem deplasman hem de iç saha maçlarımıza gelerek sporcularımızı maddi, manevi motive etti. Emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum.”

Bir maç fazlası bulunan en yakın rakibine 9 puan fark atan sarı-mavililer, 9. haftada Ak İnşaat Sanayispor, sezonun son maçında ise Yıldırımspor ile karşılaşacak.