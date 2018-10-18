Selçuk Üniversitesi Stajyer Mühendis Programında yer aldı

Selçuk Üniversitesi (SÜ) Türk Havacılık ve Uzay Sanayi'nin (TUSAŞ), ikincisini uygulamaya koyduğu “Stajyer Mühendis Programı” kapsamında 20 üniversiteyle daha imzaladığı protokolde yer aldı.

‘Stajyer Mühendis Programı'na ilişkin imzalar, TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, TUSAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Borat, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yetkilileri ve 20 üniversitenin rektörü tarafından atıldı. Protokol törenine Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin ve Teknoloji Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. İsmail Sarıtaş da katıldı. Protokollerle bu yıl toplamda yaklaşık bin öğrencinin programı alınması planlanıyor. Öğrenciler, KYK'nın sağlayacağı kontenjanlar doğrultusunda konaklama fırsatı elde edecek. Stajyer Mühendis Programı'na üniversitelerin 3. ve 4. sınıflarda makine, elektrik-elektronik/ haberleşme, havacılık, uçak, uzay, endüstri, bilgisayar, metalurji ve malzeme, kimya mekatronik mühendisliği başta olmak üzere ihtiyaç duyulan bölümlerden öğrenciler katılma imkânı bulacak. Stajyer mühendis adayları haftada en az bir tam gün TUSAŞ'ta çalışma imkanı bulurken, şirketin faaliyet göstermediği şehirlerde ise TUSAŞ mühendisleri üniversitelere giderek öğrencilerle birlikte çalışmalar yapacak. Stajyer mühendis adayları çalıştıkları süreçte üniversite tarafından sigortalanıp, KYK imkânlarından faydalanırken ayrıcı TUSAŞ çalışmaları için de ücret alacak.

“Üniversite-Sanayi iş birliğine katkı sağlanacak”

Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, üniversite-sanayi iş birliklerine önem verdiklerini, bu anlamda üniversitede “İntörn Mühendislik” adı altında mühendislik eğitimi gören öğrencilerin bir dönem boyunca endüstriyel alanda uygulamalı mühendislik eğitimi aldıklarını vurguladı. Rektör Şahin, TUSAŞ gibi ülkemizin güzide bir kuruluşu ile yapılan “Stajyerler Mühendislik Programı” protokolünün ülkemizin ihtiyacı olan yetkin mühendisleri yetiştirme ve Üniversite-Sanayi iş birliğini geliştirme konusunda önemli katkı sağlayacağını ifade etti.