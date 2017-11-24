Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde sağlıkta şiddet konuşuldu

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Serdar Göktaş, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyhekim Konferans Salonu’nda düzenlenen toplantının açılışında yaptığı konuşmada, “Sağlıkta şiddetin üzerinde durulması gereken önemli bir konu olduğunu ve bu tür toplantıların şiddetle mücadelede etkili olacağına inandığını belirtti.

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekim Yardımcısı ve aynı zamanda Konya Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. İlhan Çiftçi de, Sağlık Bakanlığı verilerine göre sağlık çalışanlarının iş yükünün yıllara göre arttığını, özellikle acil hizmetlerinin yoğun olmasından dolayı sağlıkta şiddet olaylarının sorun teşkil ettiğini anlattı. Doç. Dr. Çiftçi, toplantının sorumluluklarla birlikte hakların da bilinmesi konusunda önemli olduğunu ifade etti. Açılış konuşmalarının ardından, Konya Tabip Odası Hukuk Müşaviri Avukat Hasan Murat Güçlü ve Konya Tabip Odası Avukatı Ömer Faruk Seleş sunum gerçekleştirdi.

Konya Tabip Odası Hukuk Müşaviri Avukat Hasan Murat Güçlü, sağlık hizmetlerinin önemine dikkat çektiği konuşmasında, sağlık personeline karşı şiddetten doğan cezai yargılamalar, tazminat sorumlulukları gibi konularda önemli bilgiler verdi. Güçlü, Türkiye’de sağlık çalışanlarına uygulanan şiddetin cezalandırılmasında pozitif ayrımcılık anlamına gelebilecek ileri hak ve uygulamalar olduğunu belirtirken, sağlık çalışanlarının da haklarını arama konusunda daha kararlı ve takipçi olmaları gerektiğinin altını çizdi. Güçlü, sağlık çalışanlarına şiddet vakalarında özellikle mağdurun şikayeti gerekmeden resen savcılık tarafından soruşturma başlatılabileceğini, gerekirse sağlık çalışanlarının şikayet ve ifadelerinin sağlık kurumunda doğrudan alınabileceğini ifade etti. Özel sektörde görev yapan sağlık çalışanlarının da yasa koyucu tarafından kamu görevlisi olarak kabul edildiğini hatırlatan Güçlü, bundan dolayı sağlık çalışanlarına şiddet uygulayanların cezalarında büyük oranda artırım yapıldığını anlattı.

Konya Tabip Odası Avukatı Ömer Faruk Seleş, hekim hasta ilişkisi, hasta hakları ve sağlık çalışanlarının yükümlülükleri gibi konulara bilgi verdi. Hasta-hekim ilişkisinde hekimlerin hakları olduğu kadar yükümlülüklerinin olduğunu aktaran Seleş, bu hak ve yükümlülüklerinin bilinmesi durumunda sorunların aza indirgenebileceğini ve sağlıkta şiddetin önüne geçilebileceğini ifade etti.