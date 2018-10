Selçuk Üniversitesinde akademik yıl heyecanı

Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde gerçekleşen programın açılışında, SÜ Dilek Sabancı Konservatuarı müzisyenleri eşliğinde TÖMER öğrencileri Yemenli Muhammed Al Nejdi ve Sudan'lı Miyada Başir tarafından türkü dinletisi gerçekleştirildi.

“Yükseköğrenim kurumlarına büyük sorumluluklar düşüyor”

SÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, “Ulusal ve uluslararası sıralamalarda üniversitemiz ülkemizdeki 205 üniversite arasında 16. sırada, dünyadaki 26 binden fazla üniversite arasında ise 952. sırada yer almaktadır. Dünya barışının büyük bir tehdit altında olduğu günümüzde ülkemiz adaletsizliği bir kader olarak gören dünya sistemini tartışılır hale getirdiği için içeride ve dışarıda çok yönlü büyük bir mücadele süreci yaşamaktayız. Dünya ve bölge tarihi yeniden yapılanma sürecinden geçmektedir. Ülke olarak biz bu treni kaçırmamalıyız. Bu süreçten kazançlı çıkmak için 7,5 milyondan fazla öğrencisi ve 160 binden fazla akademisyeniyle ülkemiz yükseköğrenim kurumlarına büyük sorumluluklar düşmektedir” dedi.

“Eğitim ve öğretim yılı tüm insanlığa hayırlı olsun”

Üniversitelerden beklenen 2 temel görevin olduğunun altını çizen Rektör Şahin, “Bunlardan ilki ülkenin her alanda ihtiyacı olan eğitimli insanların yetiştirilmesidir. Yetişen bu gençler her alanda ülkemiz tam bağımsızlığına katkı sağlayacak nitelikte olmalıdır. Yükseköğretimde büyük oranda fırsat eşitliğinin sağlandığı günümüzde yakın geçmişimizden dersler çıkartılmalı ve paralel eğitim kurumlarına asla fırsat verilmemelidir. Her alanda vatanını milletini ve devletini önceleyen fedakar çalışkan ve özgür iradeye sahip nesillerin yetiştirilmesi üniversitelerimizin birinci vazifesidir. Üniversitelerden beklenen bir diğer görev ise araştırmalar yapmak, bilgiyi üretmek, yaymak ve bu bilgiyi ürüne dönüştürmektir. Akademisyenlerin verimli ve etkin çalışması ülkemizin kalkınması için büyük bir önem taşımaktadır. Her iki alanda da üniversiteler ve akademisyenler olarak üzerimize düşeni tam olarak yaptığımızı bugün için söylemek zordur. Ülkemizin gelişmesi ve milletimizin refah düzeyinin yükselmesi için öncü kuruluşlar olması gereken üniversitelerimizin ülkemiz içinde bulunduğu gelişmişlik düzeyine yeterince katkı verdiğini de söylemeliyiz. 2018-2019 eğitim- öğretim yılının ülkemize ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini diliyorum. Üniversitemizin kuruluşundan beri emeği geçen ve bugün hayatta olmayan rektörlerimizi ve hocalarımızı rahmetle anıyorum” diye konuştu.

“Konya medreseler kentidir”

Selçuk Üniversitesi 2018-2019 eğitim öğretim yılının “Konya'nın Türkiye Tarihi Açısından Önemi” konulu ilk dersini Prof. Dr. Mehmet Akif Erdoğru verdi. Konya'nın ilim, alim, kültür kenti olduğunu söyleyen Prof. Dr. Erdoğru, “Konya medreseler kentidir. Eski fonksiyonunun icra etmek istiyorsa bu şehirde daha çok sayıda üniversite kurulması gerekiyor. Bu şehir İslam'ın bayraktarlığını yapmada çok önemli bir görevi üstlenmiştir. Konya'nın orta çağlarda Türk İslam dünyasında oynadığı role dönmelidir. Bunun için gerekli olan birikimi vardır yeter ki bu bilgi birikimi doğru alanda kullanmasını bilelim” ifadelerini kullandı.

Açılış töreni sonrasında Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, günün anısına Prof. Dr. Mehmet Akif Erdoğru'ya hediye takdiminde bulundu.

Açılışa Vali Yakup Canbolat, 3. Ana Jet Üs ve Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Fidan Yüksel, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Yaşin, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Eyüp Mergen, Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Kemal Kuku, Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Abdullah Gündüz, Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, KTO Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bayram Sade, Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cumhur Çökmüş, Konya Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Babür Özçelik, Selçuklu Kaymakamı Ömer Hilmi Yamlı, İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, İl Milli Eğitim Müdürü Mukadder Gürsoy, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Konya Basın Yayın Enformasyon İl Müdürü Abdurrahman Fidancı, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ahmet Kağan Karabulut, Prof. Dr. Hüseyin Kara, Prof. Dr. Mehmet Okka, Genel Sekreter İbrahim Halıcı, dekanlar, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.