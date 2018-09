Selçuk Üniversitesinde Binicilik Sosyal Tesisleri tanıtıldı

Selçuk Üniversitesi (SÜ) Veteriner Fakültesi ile Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Binicilik Sosyal Tesisleri'nin tanıtılmasına yönelik program düzenlendi.

Programda konuşan, SÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, üniversitenin binicilik spor kulübü ve spor kulübünün faaliyetlerini gösterdiği alanlara sahip olduğunu söyledi. Bu kapsamda bir sosyal tesisin üniversite bünyesine kazandırıldığını ifade eden Prof. Dr. Şahin, “Sosyal tesisimiz çok fazla bilinmiyor ve tanınmıyordu. At meraklıları ve bu işin sevdalıları bu tür yerleri tanıyor. Atlarını bize emanet ediyor, antrenman yapıyorlar. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığımız ve Veteriner Fakültesi Dekanlığımız tesisimizin tanıtılması yönelik bir organizasyon yaparak, at sahipleri, üniversite personeli ve öğrencilerimizin kaynaşmasına vesile oldu. Biz de buraya katıldık. Çok keyif aldık, mutlu olduk. Bu ve buna benzer aktiviteler her zaman için devam edecektir. Çünkü üniversitelerin halkın içerisinde olması ve her türlü faaliyetine destek olması lazım. Biz de o faaliyeti bu çerçevede değerlendirdik. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cavit Arslan ise, Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Binicilik Sosyal Tesisleri'nin çok yönlü hizmet sunduğunu belirterek, “Burası sadece at binilen bir mekan değil, aynı zamanda gençlerin at sevgisiyle tanıştırılması, boş zamanlarını etkin şekilde değerlendirebileceği bir yer. Çeşitli yiyecek, içeceklerin de bulunduğu, çok değerli, kıymetli zamanların geçirilebileceği bir alan olarak hizmet vermekte. Eğitimin yanı sıra atçılığın da bulunduğu, aynı zamanda pansiyon atlara da bakılarak bireysel at sahibi olan vatandaşlarımıza çoklu bir hizmeti yerine getirmekteyiz” şeklinde konuştu.

SÜ Veteriner Fakültesi Binicilik Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen programa, SÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Kağan Karabulut, Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cavit Arslan, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Ahmet Ekizer, Konya Fikir, Sanat, Kültür Adamları Derneği Başkanı Seyit Küçükbezirci, müdürler, daire başkanları, öğretim üyeleri, at sahipleri ve öğrenciler katıldı.