Selçuk Üniversitesi’nde engelsiz hayat

Süleyman Demirel Kültür Merkezi’ndeki programın açılı konuşmasında Selçuk Üniversitesi Engelli Öğrenci Birimi’nin 2009 yılında merkez Rektörlük Binasında kurulduğunun bilgisini veren Engelli Öğrenci Koordinatörü ve Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölüm Başkanı Doç. Dr. Özden Karakuş, çalışmalarını makro ve mikro olarak yürüttüklerini, Engelli Öğrenci Birimine kayıtlı 200 öğrencinin olduğunu ve bu öğrencilerin hem kendileriyle hem de aileleriyle birlikte çalışmalar yürüttüklerini dile getirdi.

"Yeter ki kalplerimizde engel olmasın”

Her yaşayan insanın engelli adayı olduğunu vurgulayan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Kağan Karabulut, “Her an hepimizin başına herhangi bir şey gelebilir. Ve bir uzvumuzu bir yetimizi kaybedebiliriz. Engelli kardeşlerimiz için söylüyorum başınıza musibetler gelebilir. Geride kalanlara bakın bir elimiz çalışmıyor olabilir öbür elimiz var. Ayaklarımız tutmuyor olabilir ellerimiz var. Kulaklarımız duymayabilir gözlerimiz var o kadar çok nimet var ki Allah’ın bize bahşettiği kalanlarla yolumuza devam edebiliriz. Yeter ki zihinlerimiz karşıdakine empati yapabilecek noktada kalsın zihinsel engelli olmayalım. Yani insan kalalım fıtri fabrika ayarlarımızda kalalım. Yeter ki kalplerimiz merhametsizlik engeliyle engellenmiş olmasın. Yoksa diğer engeller inanın engel değil” şeklinde konuştu.

“Engelli dostu Selçuk Üniversitesi”

Engelliler için yapılan çalışmalara da değinen Prof. Dr. Karabulut, “Engelliler birimi olarak gerek eğitime ve eğitim mekanlarına ulaşma noktasında 16 tane engelli rampası yapmışız. İlçelerimiz de dahil 11 tane dikey, yatay hareketli merdiven, yine 17 tane dikey hareketli engelli merdiveni okul girişlerine, her okulumuzda engelli lavabosu vs. ama bunlar hissedilebilir yüzeylerde hem yürüyüş açısından hem asansörlerde Braille alfabesiyle elimizden geldiği kadar eğitim mekanlarını erişebilirlik ve ulaşabilirlik noktasında yapmaya çalışıyoruz. YÖK ’deki bir toplantıya katıldığımızda Türkiye’de üniversiteler arasında engelli dostu diye nitelendirebileceğimiz bir alt yapıya sahibiz. Diğer Üniversiteler ile karşılaştırdığımızda olması gerekene göre daha iyi bir noktada olduğumuzu söyleyebilirim” diye konuştu.

“Uygulamalı olarak çok yol kat ettik”

Engelleri aşmada uygulamalı olarak çok yol kat edildiğini söyleyen Başkent Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. İbrahim Bülent İlik, “Bu bardağın dolu tarafı. Boş taraflarımızda var bunun bir kısmı değerli konuşmacılarımızın da ifade ettiği gibi siz engel olmayın. Siz engel olmayın derken toplumun bütünlüğü yaşamın kolaylaştırılmasıyla ilgili. Türkiye’nin engelliler ilgili bir kanunu var. Türkiye’nin engellilere ayrımcılığının önlenmesine ilişkin uluslararası sözleşmelerde imzası var. Çocuk hakları sözleşmesinden insan hakları evrensel beyannamesine kadar çok sayıda uluslararası belgenin altında imzamız var. Ve tahmin edeceğinizden fazla erken emeklilikten vergi indirimine, araç alımından sağlıkta ön almaya üniversite sınavlarından işe girmeye kadar toplumsal hayatın hemen her alanında engellilere yönelik düzenlemeler yapılmış ve yapılmaya devam edecektir” şeklinde konuştu.

Panelin sonunda, Samsun İlkadım Toplum Sağlığı Merkezi’nde görev yapan işitme engelli Dr. Fatma Kaynarca Güzel, Konya Selçuklu Şerife Akkanat Okulu’nda görev yapan görme engelli Beden Eğitimi Öğretmeni, Sinan Şimşek bir engelli olarak yaşadıkları sıkıntıları anlattıktan sonra öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Panele, Selçuk Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ahmet Kağan Karabulut, Prof. Dr. Mehmet Okka, Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Necmi Uyanık, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Hüseyin Dönmez, Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Muhammet Ali Cebirbay, Engelli Öğrenci Birimi Koordinatörü ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölüm Başkanı Doç. Dr. Özlem Karakuş, Eski Sosyal Hizmetler Ve Çocuk Esirgeme Kurumu genel Müdürü ve Başkent Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. İbrahim Bülent İlik, Samsun İlkadım Toplum Sağlığı Merkezi’nde görev yapan Dr. Fatma Kaynarca Güzel, Konya Selçuklu Şerife Akkanat Okulu’nda görev yapan Beden Eğitimi Öğretmeni, Sinan Şimşek ve çok sayıda öğrenci katıldı.