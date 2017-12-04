Selçuk Üniversitesinde ilaç ve aşı çalıştayı gerçekleştirildi

Çalıştayın Başkanlığını Selçuk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Kara yaparken, “Yeni İlaçların Keşfi, Doğal Kaynaklı Ürünler, Pre-Klinik Çalışmalar, Klinik Çalışmalar ve Biyoteknolojik İlaçlar Ve Aşı” olmak üzere 5 ana başlıkta belirlenen konulara yönelik değerlendirme ve bilgi paylaşımlarında bulunuldu.

İlaç Ve Aşı Çalıştayı Onursal Başkanı Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin yaptığı açıklamada, “Ülkemizde 186 üniversite, 7 milyona yakın yüksek öğrenim öğrencisi, 70 bine yakın akademisyen var. Eğer araştırma görevlileri ve diğer akademik personelini de sayarsak bu rakam 100 bine yaklaşıyor. Hiçbir şeyimiz eksik değil. Al bayrağımızın altında hürriyetimiz, kaynak ve imkânlarımız var. O zaman yapacağımız işlerde bu gözle hareket etmemiz lazım. Selçuk Üniversitesi olarak ülkenin en kalabalık üniversitesiyiz. Yaklaşık 96 bin civarında öğrencimiz bulunuyor. Yıllık 20 bin civarında öğrenci mezun ediyoruz. Öğrencilerimiz, devlette, özelde ve yurt dışında çeşitli birimlerinde hizmet ediyorlar. Bunları görmenin mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Ama üniversitelerin görevi sadece bu değil. Bilimsel çıtayı yüksekte tutma çabamız var” ifadelerini kullandı.

“Hedefimiz araştırmacı eczacılık misyonunu öne çıkartmak”

Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK)’nun yaptığı değerlendirmede araştırma üniversitelere aday olduklarının altını çizen SÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, “Araştırmacı üniversitelerde kendimize 5 misyon belirledik. Bunlardan birisi de ilaç, sağlık ve aşıydı. Bu çalıştayın temel amacı; yüksek öğrenime sunacağımız stratejik vizyon raporunda geleceğe dönük hedeflerimiz içerisinde birinci sırayı oluşturan ilaç başta olmak üzere sağlık sektörü geliyor. Bu münasebetle bu çalıştaya katılan herkese teşekkür ediyorum. Buradan çıkacak veriler, üniversitemizin geleceğe yönelik çalışmalarını belirleyecektir. Ülkemizde bulunan 31 eczacılık fakültesi öğrenci alıyor. Bu fakülteler içerisinde 9. sırada yer alıyoruz. Bu durum tabii Selçuk Üniversitesi markasının bir yansımasıdır. Temel hedefimiz; çok sayıda eczacı yetiştirmek değil, ‘Araştırmacı Eczacılık’ misyonunu öne çıkartmak istememizdir. Doğal Ürünler Araştırma Merkezi, büyük yatırımları barındıran İleri Teknoloji Labarotuvarımız var. Aynı zamanda aromatik bitkiler alanında da çalışan hocalarımız bulunuyor. Yapacağımız işlerle ilgili fotoğrafı düzgün çekmek, teşhisi doğru koymak lazım. Uygulayacağımız tedavi ve çözümleri de ona göre belirlemek gerekiyor” dedi.

Düzenlenen çalıştaya Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, ilgili bakanlık yetkilileri, sektör paydaşları ve alanında uzman akademisyenler katılırken, Selçuk Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Çalıştay Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Kara tarafından Rektör Prof. Dr. Mustafa Şahin’e plaket takdim edildi.