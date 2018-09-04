Selçuk Üniversitesinden Avrupa standartlarında ikinci hayvan hastanesi

Yaralı hayvanları tedavi ederek doğal yaşamına yeniden dönmesini sağlayan hastaneye ek olarak 25 milyon liralık yatırımla Avrupa standartlarında küçükbaş hayvanlar için yeni bir hastane yapılıyor.

Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, yeni hayvan hastanesi hakkında açıklamalarda bulundu. Hayvanlara yönelik şiddetin üzüntü verdiğini söyleyen Rektör Prof. Dr. Mustafa Şahin, hafta sonu Konya’da birinin arka ayağı diğerinin patisi kesik olarak hastanelerine gelen iki köpeğin tedavi edildiğini kaydetti. Olayı şiddetle kınadığını dile getiren Rektör Şahin, "İki gün önce veterinerlik fakültesi hayvan hastanesine ayakları keskin cisimle kesilmiş iki köpek yavrusu getirildi. Bu olaylar sosyal medyada da basında da çokça rastlanmaya başladı ve bu bizi gerçekten çok üzüyor. Bunu yapan insanların insanlık duygusunu kaybetmiş ve insani vasıflarını kaybetmiş kişiler olduğunu düşünüyoruz. Bu olayı şiddetle protesto ediyoruz. Çünkü hayvanlar dünyanın doğal düzeninin bir parçasıdır ve onlara bizim zarar verme hakkımız yok. Ağzı olan dili olmayan yaratıklar hayvanlar. Kendilerini asla ifade edemezler ve bize ihtiyaçları var, bizim onlara zarar verme hakkımız yok. Bunu baştan protesto ediyorum” dedi.

Hayvan hastanesi için 25 milyon liralık proje

Üniversite olarak sokak hayvanlarının bakımına önem verdiklerini anlatan Rektör Şahin, “Biz üniversite olarak özellikle sokak hayvanlarının bakımını Büyükşehir Belediyemiz ve ilçe belediyelerimizle yürüttüğümüz bir protokol çerçevesinde gerçekleştiriyoruz. O çerçevede bize bu hayvanlar geldi. Tedavileri yapıldı ve belediyenin barınaklarına teslim edildi. Orada rehabilite ediliyorlar. Şu anda büyükbaş hayvan hastanemiz var, yeni bir projeyle 25 milyon liralık bir projeyle bu sene sonu bitirmeyi planladığımız küçükbaş hayvan hastanemiz hizmete girecek. Ülkemizde bunun örneği yok ve Avrupa’daki benzerlerinde de çok üst düzeyde. Bunun hazırlık dönemi iki yıl sürdü. Hocalarımız yurt dışına gittiler, benzerlerini gördüler ve projelere aktardılar. İnşallah bu sene sonu hastanemiz hazır hale gelecek. 17 Aralık Şeb-i Arus törenlerinde de Cumhurbaşkanımızın kurdele kesmesini ve açılışını yapmasını arzu ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“İnsanlıktan nasibi olmayan kişilikler olarak değerlendiriyorum”

Yaralanmış, zarar görmüş hayvanları tedavi ettikten sonra rehabilite edilmeleri için özel bir merkez oluşturduklarını belirten Rektör Şahin, “Yaralanmış veya hastalanmış, zarar görmüş hayvanlar tedavi edildikten sonra doğal hayatlarına hemen salmıyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığıyla birlikte hayvanların doğal hayata adaptasyonu ve rehabilitasyonunu gerçekleştireceğimiz özel bir merkez oluşturduk. Bu merkezde bu hayvanları ve belli bir süre adapte edip, rehabilite edip doğal hayatına salıyoruz. Tabii ki bunlar birer insan olarak hepimizin vazifesi, hepimizin borcu. Bu hassasiyeti sadece bizlerin, üniversitelerin veya diğer insanların göstermesi gerekmiyor. Tüm toplumun tüm milletin bu hususta hassas olması gerekiyor. Bizim hem geleneklerimizde hem örflerimizde hem de inancımızda hayvanlara değer verilir, önemsenir. Fakat bu tür hayvana şiddet olayları bizi gerçekten üzüyor” şeklinde konuştu.