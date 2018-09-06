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06 Eylül 2018 09:50

Selçuk Üniversitesine Tasarım Meslek Yüksekokulu kuruldu

Selçuk Üniversitesi’ne (SÜ) Tasarım Meslek Yüksekokulu kurulmasına ilişkin teklif Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) tarafından uygun görüldü.

Selçuk Üniversitesine Tasarım Meslek Yüksekokulu kuruldu

06 Eylül 2018 09:50


YÖK Başkanlığında yapılan yazılı açıklamada, “Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü’nün üniversiteleri bünyesinde Tasarım Meslek Yüksekokulu kurulması konusundaki teklifi YÖK Genel Kurulu toplantısında incelemiş ve 2547 sayılı kanun’un 2880 sayılı kanunla 7/d-2 maddesi uyarınca, söz konusu teklif uygun görülmüştür” denildi.


Bu kapsamda, Selçuk Üniversitesi bünyesinde Tasarım Meslek Yüksekokulu kurulmuş oldu. Tasarım Meslek Yüksekokulu’nda, grafik, el sanatları, endüstri ürünleri tasarımı, fotoğraf, iç mekân tasarımı, mimari dekorotif sanatlar, moda tasarımı, sahne ve dekor tasarımı, seramik, sinema ve televizyon, bilgisayar destekli tasarım ve animasyon bölümleri başta olmak üzere 11 ayrı bölümde, 13 ayrı programda eğitim verilecek.




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