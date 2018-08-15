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15 Ağustos 2018 14:19

Selçuklu Basketbol Takımı sağlık kontrolünden geçti

Türkiye Basketbol 1.

Selçuklu Basketbol Takımı sağlık kontrolünden geçti

15 Ağustos 2018 14:19

Ligi (TBL) ekiplerinden Selçuklu Basketbol, Medicana Konya Hastanesinde sağlık kontrolünden geçti.


TBL ekiplerinden Selçuklu Basketbol, yeni sezon için sağlık kontrolünden geçti. Yeni sezonu geçtiğimiz günlerde açan mavi-beyazlı ekibin oyuncuları, kulübün sağlık sponsoru Medicana Konya Hastanesinde bir dizi sağlık testisten geçti. Oyuncularda herhangi bir sağlık sorununa rastlanmadığı açıklandı.


Selçuklu Basketbol’un deneyimli oyuncularından Sertay Gürsu, kendilerine gösterilen yakın ilgiden ötürü Medicana Konya Hastanesi personeline teşekkür etti. Geçtiğimiz sezon da takımda yer alan Gürsu, yeni sezonun hayırlı olmasını dileyerek, Konya basketbolu için ellerinden gelen mücadeleyi sergileyeceklerini söyledi.


Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Selçuklu Basketbol, 18-26 Ağustos tarihleri arasında Kocaeli Kartepe’de kampa girecek.




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