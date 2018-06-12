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12 Haziran 2018 13:40

Selçuklu bayrama hazır

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi tarafından ilçede sorunsuz bir bayram için tüm tedbirler alındı.

Selçuklu bayrama hazır

12 Haziran 2018 13:40


Selçuklu Belediyesi, Ramazan Ayı boyunca sürdürdüğü çalışmalara bayramda da ara vermeden devam edecek. Vatandaşların rahat ve huzur içerisinde bayram geçirmelerini sağlamak amacıyla bayram süresince nöbetçi ekipler görev yapacak. Selçuklu Belediyesi’nce yapılan açıklamada, bayram nedeniyle tüm tedbirlerin alındığını belirterek “Hemşerilerimizin rahat ve huzur içerisinde bayram yapmalarını temin için gerekli önlemleri aldık. Belediye çalışanlarımız her an görev başında olacaklar” denildi.



Zabıta müdürlüğü bayram mesaisinde


Halkın Ramazan ayını sorunsuz geçirmesi amacıyla çalışmalarını sürdüren Zabıta Müdürlüğü ekipleri, bayram öncesi vatandaşlar tarafından yoğun talep gören market, fırın, pastane ve pazar yerleri gibi umuma açık sıhhi müesseselere yönelik denetimlerini arttırdı.


Zabıta Müdürlüğü ekipleri çalışmalarını bayram süresince de devam ettirecekler. Merkez Ekipler Amirliği tarafından koordine edilecek çalışmalarda gıda satış yerleri bayram süresince denetlenecek.



24 saat temizlik


Hazırlıklar çerçevesinde Çevre Koruma-Kontrol Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğü tarafından oluşturulan ekipler bayram süresince aralıksız görev başında olacak. Acil müdahale ekipleri bayram süresince hazır tutulacak. Çevre Koruma-Kontrol Müdürlüğü ekipleri arefe günü 3 vardiya olarak çalışacak, oluşturulan acil müdahale ekipleri ve acil çöp aracı da Ramazan Bayramı süresince günün 24 saatinde aralıksız görev yaparak ilçenin temiz kalmasını sağlayacak. Fen İşleri Müdürlüğü bayram süresince olabilecek aksaklıklara karşı tedbir amacıyla Acil Müdahale Ekibini bayram süresince hazır tutacak.



Tropikal Bahçe Bayramın 2. ve 3. Günü Ziyarete Açık


Konya Tropikal Kelebek Bahçesi, Ramazan Bayramında şehir dışından gelecek misafirler düşünülerek bayramın 2. ve 3. günü (16-17 Haziran ) 09.00 ve 18.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak.


Bayram süresince, vatandaşların Selçuklu Belediyesine ait 444 99 19 numaralı telefona istek ve şikâyetlerini görevlilere iletebilecekleri belirtildi.




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