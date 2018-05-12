Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı görevi devraldı

Başkan Ahmet Pekyatırmacı görevi Uğur İbrahim Altay’dan devraldı.

Selçuklu Belediye Meclisi olağanüstü gündem ile toplanarak yeni belediye başkanını seçti. Selçuklu Belediyesi Başkan Vekili Tahir Özer’in başkanlığında toplanan meclis üyeleri, geçtiğimiz günlerde Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine seçilen Uğur İbrahim Altay’dan boşalan Selçuklu Belediyesi Başkanlığına Ahmet Pekyatırmacı’yı seçti.

Selçuklu Belediyesi’nin yeni başkanı Ahmet Pekyatırmacı, seçimin ardından meclis üyelerine teşekkür konuşması yaptı. Selçuklu’da yeni dönemin hayırlı olması temennisinde bulunan Ahmet Pekyatırmacı, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’ın Selçuklu’da 9 yıllık hizmet dönemi boyunca birçok başarılı hizmete imza attığını söyledi. Pekyatırmacı, "Devraldığımız emanette çıtanın çok yüksek olduğunu biliyoruz. Uğur İbrahim Altay başkanımızdan aldığımız emaneti en iyi şekilde taşımak ve çıtayı daha da yukarılara çıkartmak için var gücümüzle çalışmak boynumuzun borcudur" dedi.

"Mührü gönül rahatlığı ile teslim ediyorum"

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı’ya belediye mührünü teslim eden Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "İşin aslı mührü teslim etmek ama gönül rahatlığı ile teslim etmek. Ahmet Beyin de bu işi bizden daha iyi yapacağına olan kanaatim tamdır. Zaten birlikte çok uzun süre çalıştık ve Selçuklumuzu gayet iyi tanır. Bundan sonra da hayırlı hizmetlere vesile olmasını temenni ediyorum. Rabbim muvaffak etsin. Hayırlı olsun inşallah" ifadelerini kullandı.

"Selçuklu’yu daha ileriye götürmek için çalışacağız"

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Başkanımız 9 yıl boyunca sadece Selçuklu’ya değil Konya’ya değer katan eserler bıraktı. Selçuklu bunları hiçbir zaman unutmayacak. Biz de sizden devraldığımız emaneti daha da yukarılara taşımak için gayret edeceğiz. Sizin de ifade ettiğiniz gibi güler yüzlü ve gayretli belediyecilik anlayışıyla inşallah tüm meclis üyesi arkadaşlarımız, teşkilat üyelerimiz ve belediye ekibimizle birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Bu süreç içerisinde bize destek olan il başkanımıza, ilçe başkanımıza, meclis üyelerimize, Başkan Vekilimiz Tahir Özer Beye ve vekillerimize teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

"Selçuklu Türkiye’nin markası"

Uğur İbrahim Altay’ın 9 yıl boyunca Selçuklu’da güzel hizmetler ortaya koyduğunu ifade eden AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, "Sadece Konya’ya değil, Türkiye’nin markasına değer katacak çalışmalar yaptı. Bu şehirde yaşayan herkes buna şahittir. Biz kendilerine teşekkür ediyoruz. Büyükşehir çalışmalarında da aynı temponun devam edeceğine inanıyoruz. Nöbeti devralan kardeşimizde bu işin yabancısı olmayan, belediyede uzun yıllar boyunca hem meclis üyesi hem de başkan yardımcısı olarak görev yapmış bir kardeşimiz. Tüm meclis üyesi arkadaşlarımızla, belediyenin çalışan tüm ekibi ve teşkilatlarımızla bütünleşmiş bu yapı berekete vesile olacaktır. Hayırlı olsun" dedi.

Selçuklu’daki yeni dönemin hayırlı olmasını dileyen AK Parti Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta da, "Hayırlı ve hizmette yarışmak üzere Allah yolunuzu açık etsin" şeklinde konuştu.

Selçuklu Belediyesi Başkan Vekili Tahir Özer ise konuşmasında, "Her iki başkanımızın da Allah azmini ve gücünü arttırsın ve istikametini bozmasın. Biz başkanımızın 7/24 yanındayız ve Selçuklu’da hizmet standardını yükselten Uğur İbrahim Altay başkanımıza da teşekkür ediyoruz. İnşallah, Selçuklu’da yeni dönem de hizmet yarışı aynı gayretle devam edecek" dedi.

Kadim bir medeniyetten ismini alan Selçuklu’nun, Konya’nın en büyük ve en önemli ilçesi olduğunu ifade eden AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer, "AK Parti belediyeciliğinin en güzel örneklerini Selçuklu Belediyemiz de gördük ve bunun mimarı da Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay Beydir. İnşallah ondan boşalan göreve de bu sürecin içinde olan Ahmet Bey geldi. Ben hem Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve hem de görevi devralan Ahmet Beye hayırlı olması diliyorum. Bizler de her zaman teşkilat olarak onların yanında olduk ve olmaya da devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Programa AK Parti İl Başkanı Hasan Angı, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ayşe Türkmenoğlu, AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer, Selçuklu Belediyesi Başkan Vekili Tahir Özer, AK Parti İl ve İlçe Teşkilatı yöneticileri, meclis üyeleri, başkan yardımcıları ve birim müdürleri katıldı.