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16 Haziran 2017 15:12

Selçuklu Belediyesi 2 bin 503 aileyi sevindirdi

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi, Ramazan ayı dolayısıyla 2 bin 503 ihtiyaç sahibi aileye gıda yardımında bulunuyor.

Selçuklu Belediyesi 2 bin 503 aileyi sevindirdi

16 Haziran 2017 15:12


Selçuklu’ya bağlı 20’si dış, 38’i de merkez mahalle olmak üzere toplam 58 mahallede gıda yardımı gerçekleştiriliyor. Belediye ekipleri ve kaymakamlık tarafından ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen bin 593 ailenin yanı sıra, evde yaşlı bakım hizmeti verdiği 110 yaşlının evine de gıda paketi ulaştırdı. Yine ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere derneklere toplam 800 gıda yardım paketi teslim edildi. Böylece yardım kapsamında toplam 2 bin 503 ihtiyaç sahibi ailenin adresine içerisinde 11 temel ihtiyaç malzemesinin yer aldığı 6 kamyon gıda malzemesi ulaştırıldı.



“Ramazan paylaşmaktır”


Ramazan’ın yardımlaşma, dayanışma ve ihtiyaç sahiplerinin gözetilmesi açısından bir fırsat ayı olduğunu ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Selçuklu Kaymakamlığımızla koordineli olarak yürütülen çalışma kapsamında ilçemizde ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen 2 bin 503 vatandaşımıza gıda yardımı paketi ulaştırıyoruz. Dağıtım için oluşturulan ekiplerimiz mahallerimizde muhtarlarla birlikte önceden belirlenen adreslere paketleri ulaştırıyor. Ayrıca evde bakım hizmeti sunduğumuz yaşlılarımızın yanı sıra ve derneklerle işbirliği içerisinde ihtiyaç sahiplerine yardım faaliyeti gerçekleştiriyoruz. Paylaşma ruhunu geliştirmek ve ihtiyaç sahiplerini gözetmek toplum olarak hepimizin önemli görevi. Selçuklu Belediyesi olarak ihtiyaç sahibi ailelerin her zaman yanındayız" dedi.




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