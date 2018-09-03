Selçuklu Belediyesi 28 Şubat mağduru aileleri bir araya getirdi

Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan’ın konuşmacı olarak katıldığı programa Konya Milletvekilleri Gülay Samancı, Orhan Erdem, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Konya’da bir otelin toplantı salonunda gerçekleştirilen programda konuşan Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, hak ile batılın mücadelesinin her zaman devam ettiğine vurguladı.

Başkan Pekyatırmacı şöyle konuştu; “Ben mücadele edenler tarafında yer alan bir fert olmaktan ve bu mücadeleyi veren insanlarla beraber olmaktan dolayı Rabbime şükrediyorum. Cumhuriyetin kuruluşundan bu yana askeri müdahalelerin olduğu darbe süreçlerini yaşadık. AK Parti’nin kuruluşundan itibaren AK Parti hükümetleri döneminde de bu mücadeleler sürekli yaşandı, e-muhtıralar verildi. 17-25 Aralık itibar suikastı süreçleri yaşandı, 15 Temmuz darbe süreci yaşandı, bu günde ekonomik bir savaş süreci yaşıyoruz. Bugüne kadar bu süreçlerin hepsinden çok şükür galibiyetle çıktık. Bu ekonomik mücadelemizden de inşallah galip çıkacağız buna inanıyoruz. Biz her mücadeleyi kazandıkça şer güçler daha farklı yöntemlerle üzerimize geliyor. Bu sebeple bizler de mücadele ruhunu kaybetmeden birlik beraberlik içerisinde olacağız. Bu düzenlemiş olduğumuz programlar da birlik beraberliğimizin bir delilidir. Bundan sonraki süreçlerde de vatanımızın, milletimizin daha güçlü hale gelmesi ve hem bölgesinde hem dünyada hakkı yücelten küresel bir güç olarak galip olması için elimizden ne geliyorsa yapmaya devam edeceğiz.”

“Cumhuriyet tarihinin en büyük zulmü 28 Şubat’tır”

Programda konuşan Adaleti Savunanlar Derneği Konya Şube Başkanı Mehmet Kanmaz, 28 Şubat sürecinde dönemin hakimleri tarafından ceza alan 600 kişinin halen cezaevlerinde olduğunu söyledi. Zulmün devam ettiğini kaydeden Kanmaz, “28 Şubat’ın etkileri devam ediyor bunu nereden anlıyoruz şu anda maalesef ceza evlerinde 600 tane kardeşimiz o dönemin yargısıyla yargılandığı için hapis yatmakta. Ama her ne hikmetse o dönemin generalleri yaşlılıkları bahane edilerek kendi evlerinde rahat bir şekilde hayat sürmekte. Onun için bu dava önemli bir dava. Son 15 yılda AK Parti’nin yönetimi sürecinde çok önemli mesafeler kaydedildi ancak bazı sıkıntılar devam etmekte” diye konuştu.

“Dönemin belediye başkanı Recep Tayyip Erdoğan bize sahip çıktı”

AK Parti Konya Milletvekili Gülay Samancı’nın ardından konuşan Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan, 28 Şubat sürecinde ilk olarak seçilmiş hükümetin hedef alındığını, ardından seçilmiş belediye başkanlarına sıra geldiğini ifade etti. Prof. Dr. Nevzat Tarhan, 1997 yılında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olan Recep Tayyip Erdoğan’ın başarılı bir belediye başkanı olduğunu, birçok kurum yetkililerinin 28 Şubat mağdurlarına vebalı gibi muamele ederken, Erdoğan’ın kendilerini makamında kabul ettiğini ve 28 Şubat mağdurlarının yanında yer aldığını söyledi. Samimiyet, şecaat ve dirayetin liderlik vasfı olduğunu dile getiren Prof. Dr. Nevat Tarhan, bu üç özelliğin Recep Tayyip Erdoğan’da bulunduğunu, 28 Şubat fay hattında bulunan 15 Temmuz kalkışma hareketinin de bu sayede önlendiğine dikkat çekti.