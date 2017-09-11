Selçuklu Belediyesi geri dönüşümle 6 ayda 60 bin ağaç kurtardı

Selçuklu Belediyesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, hayata geçirdiği temizlik ve geri dönüşüm projeleri ile Çevre Bakanlığı tarafından “Çevre Beratı” ile ödüllendirilen Selçuklu Belediyesinin, yürüttüğü geri dönüşüm projeleri ile hem doğayı koruduğu hem de ülke ekonomisine ciddi katkılar sağladığı belirtilerek, "Atıkları toplama ve geri dönüşüme kazandırma projesini başarıyla yürüten Selçuklu Belediyesi, gerçekleştirdiği çevreci projelerle geleceğe emin adımlarla yürüyor. Geri dönüşüm projesi ile yılın ilk 6 ayında 3 bin 577 ton kağıt toplanırken, 60 bin 809 ağaç kesilmekten kurtarıldı. Geri dönüşüm konteynerleri, iç mekan kutuları ve geri dönüşüm poşetleri ile atıkları toplayan Selçuklu Belediyesi, çevrenin korunmasını sağlamak ve atıkların da daha düzenli ve ekonomik olarak toplanması amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda hayata geçirilen atık getirme merkezinin pilot uygulaması Selçuklu Belediyesi hizmet binası bahçesine ve Akıncılar Parkı’na gerçekleştirdi. Atık getirme merkezinde bitkisel atık yağ, atık pil, küçük elektronik eşya atığı, plastik toplama ünitesi, cam toplama ve metal toplama ünitesi yer alıyor. Ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanarak yeniden ekonomiye kazandırılması için uygulamalar yapan Selçuklu Belediyesi, bu doğrultuda da kamu kurumları, okullar, alışveriş merkezleri ve konutlardan çıkan ambalaj atıklarını haftalık programlar çerçevesinde topluyor ve ham madde olarak yeniden ekonomiye kazandırılıyor. Selçuklu Belediyesi, 2017 yılının ilk 6 ayında 8 bin 944 ton karışık ambalaj atığı, 2 bin 683 ton plastik toplarken, 37 milyon 562 bin kwh enerji tasarrufu sağladı. Ayrıca bin 790 ton cam toplanarak 179 bin litre benzin tasarrufu, 894 ton metal toplanarak 1 milyon 162 bin 200 kg hammadde tasarrufu sağlanmış oldu. Çalışma kapsamında toplanan 3 bin 577 ton kağıt ile 60 bin 809 ağacın kesilmesi önlendi" denildi.