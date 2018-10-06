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Selçuklu Belediyesi Kış Spor Okullarında eğitimler başladı

Selçuklu Belediyesi Kış Spor Okullarında eğitimler başladı.

Kayıtlarını oluşturan yaklaşık 4 bin öğrenci ilk günün heyecanını yaşadı.


Selçuklu Belediyesi Kış Spor Okullarında eğitimler 6 Ekim Cumartesi günü başladı. 14 branşta, yaklaşık 4 bin sporcunun, 87 antrenör gözetiminde gerçekleştirdiği antrenmanlar 12 Mayıs 2019 tarihine kadar sürecek. Yaklaşık 8 ay boyunca boş kontenjanlarda kayıtların devam edeceği spor okullarında E-Kayıt dönemiyle birlikte ön kayıtlar www.selcuklubelediyespor.com adresinden yapılıyor. Yüzme, Basketbol, Cimnastik, Futbol, Güreş, Judo, Karate, Kick Boks, Masa Tenisi, Satranç, Taekwondo, Tenis, Voleybol ve Wushu branşlarında eğitim verilecek olan spor okullarında, antrenörler tarafından başarılı bulunan sporcular Selçuklu Belediyespor Kulübü lisanslı sporcusu olacak. Kış döneminin en çok ilgi gören branşları ise Yüzme, Cimnastik, Futbol ve Taekwondo oldu. Selçuklu'nun her bölgesine servis imkanının bulunduğu spor okullarında, çocuklar evlerinden alınarak güvenli bir şekilde tekrar evlerine teslim ediliyor.

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