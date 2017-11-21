Selçuklu Belediyesi proje destek başvuruları başladı

Proje Desteğinden faydalanmak isteyenlerim 27 Kasım tarihilerine kadar projelerini Selçuklu Belediyesi’ne elden teslim etmeleri gerekiyor.

Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Selçuklu Belediyesi tarafından bu yıl 3’ncüsü gerçekleştirilecek Proje Destek Programı için tanıtım toplantısı gerçekleştirdi. Selçuklu Kongre Merkezinde düzenlenen programa AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer, Konya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu Başkanı Muhsin Görgülügil ile ulusal ve yerel medya temsilcileri katıldı. Programda Başkan Altay, Selçuklu Belediyesi tarafından 2 yıldır destek sağlanan projeler hakkında katılımcılara bilgiler verdi.

"Şehre değer katacak tüm projeleri destekliyoruz"

Selçuklu Belediyesi 3. Proje Destek Programının 20-28 Kasım tarihleri arasında ilana çıktığını ifade eden Başkan Uğur İbrahim Altay, "Bu vesile ile tüm kamuoyunu tekrar bilgilendirmek istiyoruz. Projemiz tüm sivil toplum kuruluşları, kamu kurumları ve öğrenci topluluklarının başvurabileceği bir destek programıdır. Şehrin yönetimine ve yaşam kalitesine yönelik projesi olanları desteklemek adına önemli bir iştir. Bu destek nakdi yardım şeklinde değil, projenin uygulanması safhalarında belediyemiz tarafından komisyonun uygun gördüğü harcama kaleminden desteklenmesi şeklinde yürütülmektedir. Burada amaç Konya gibi sivil toplumun çok güçlü olduğu bir şehirde sivil toplum kuruluşlarımızın fikir ürettikleri ama imkanları nedeniyle uygulayamadıkları şehre dair projelerin desteklenmesi ve hep birlikte uygulanmasıdır. Bu program katılımcı bir anlayışla şehri yönetme anlayışıdır. Bugüne kadar projelerini bize takdim eden tüm kurum ve kuruluşlarımıza, öğrenci topluluklarına teşekkür ediyorum" dedi.

Son iki yılda verilen proje destekleri hakkında bilgiler veren Başkan Altay, "2016 yılında toplam 27 projeye 1 milyon 100 bin TL destek verilirken, 2017 yılında toplam 35 projeye 2 milyon 811 TL destek sağladık. İnşallah bu yıl da yüzlerce proje gelir ve bunlardan çokça proje desteklenir. Çünkü projelerle ve bütçe ile ilgili herhangi bir sınırlama yapmıyoruz. Amaç iyi şeyleri şehrimiz adına yapmaya devam edebilmek. Bugüne kadar bizden desteğini esirmeyen sivil toplum kuruluşlarımızın başta başkanı olmak üzere tüm üyelerine, bu projelerin duyurulmasında bize destek olan basın mensubu arkadaşlarımıza ve tüm projelerimizde desteğini yanımızda hissettiğimiz Selçuklu İlçe Teşkilatımıza Başkanımızın şahsında teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.