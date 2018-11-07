Selçuklu Belediyesi "Sign of the City Awards" yarışmasından 3 ödülle döndü

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi Türkiye'nin en prestijli organizasyonlarından olan "Sign of the City Awards" 2018 yarışmasında Selçuklu Kongre Merkezi, Konya Tropikal Kelebek Bahçesi ve Selçuklu Otizmli Bireyler Merkezi (SOBE) ile üç ödüle birden layık görüldü.

Türk gayrimenkul sektörünün en önemli ödüllerinden olan "Sign of the City Awards " 2018'de ödüller sahiplerini buldu. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un da katıldığı ödül gecesinde Selçuklu Belediyesi, Selçuklu Kongre Merkezi ile En İyi Sosyo-Kültürel Yapı, Tropikal Kelebek Bahçesi ile En İyi Mimari Tasarım, SOBE ile de En İyi Sosyal Sorumluluk Projesi ödülüne layık görüldü. Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, gecede Selçuklu Belediyesinin ödülünü Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal'ın elinden aldı. Törende Selçuklu Belediyesi Başkan Yardımcıları, birim müdürleri ve yetkili personeller de hazır bulundu.

Siyaset, iş hayatı ve sanat camiasının önemli isimlerini buluşturan gecede Selçuklu Belediyesi'ne 3 farklı kategoride ödül kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Selçuklu Belediyesi olarak şehrimize turizm, kongre turizmi ve sağlık alanlarında değer katacak 3 önemli başyapıt kazandırdık. Bu önemli yatırımların böylesine güzel ve anlamlı bir organizasyonda ödül alması yaptığımız yatırımların ne kadar isabetli ve gerekli olduğunun göstergesidir. Bu yatırımların Konya'nın gelişimi ve geleceği açısından sağladığı katma değerlerin ulusal ve uluslararası düzeylerde takdir görmesi bizlere yeni proje ve eserler kazandırma noktasında daha da teşvik edici oluyor” dedi.

“Selçuklu Kongre Merkezi, Anadolu'nun en büyük başyapıtı”

Alınan ödüllerle ilgili açıklama yapan Başkan Pekyatrımacı, “Selçuklu Kongre Merkezi'miz açıldığı günden bu yana kültürel ve sosyal alanda farklı yüzlerce organizasyona ev sahipliği yaptı. Türkiye'nin en büyük ve en nitelikli salonlarına sahip olan merkezimiz Konya'ya değer katarken Anadolu'nun yeni ve en önemli çekim merkezi haline geldi. Bu organizasyonda aynı zamanda ödüle layık görülen diğer bir eserimiz olan Tropikal Kelebek Bahçemiz de mimari tasarımıyla Konya'mızın sembol mekanlarından biri oldu. Gerek yurt içinden gerekse yurt dışından her yıl binlerce ziyaretçiyi ağırlayan kelebek bahçemiz Konya'nın tanıtımına katkıda bulunmaya devam ediyor" şeklinde konuştu.

“SOBE Türkiye'nin gururu”

Selçuklu Belediyesi'nin sosyal sorumluluk projeleriyle de Türkiye'ye örnek bir belediye olduğunu ifade eden Başkan Ahmet Pekyatırmacı, "Selçuklu Otizmli Bireyler Merkezi'miz ile de sadece şehrimizdeki Otizmli çocuklarımız için değil tüm ülkemizdeki otizmli çocuklar ve aileleri için umut ışığı olduk. Türkiye'nin en kapsamlı ve en güzel otizm merkezlerinden olan SOBE ile otizmli çocukların hayatlarını kolaylaştırıyor, ailelere verdiğimiz destek ile onların çocukları ile birlikte sosyal hayata dahil olmalarını sağlıyoruz. Yaktığımız bu umut ışığının bütün Türkiye'de yaygınlaşarak bu bilincin örnek teşkil etmesini hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Başkan Pekyatırmacı sözlerini bu güzel eserlerin şehrimize kazandırılmasında bizlere her zaman destek olan hemşehrilerimize, Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay'ın şahsında tüm kurum ve kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum. Ayrıca bizleri ödüle layık gören organizasyon ekibine teşekkür ediyor, ödüllerin şehrimize hayırlı olmasını diliyorum" diyerek tamamladı.

Selçuklu Belediyesi'nin Selçuklu Kongre Merkezi ile En İyi Sosyo-Kültürel Yapı, Tropikal Kelebek Bahçesi ile En İyi Mimari Tasarım, SOBE ile de En İyi Sosyal Sorumluluk Projesi ödülüne layık görüldüğü ve bu yıl 5. gerçekleştirilen "Sign of the City Awards” yarışması 5 ana kategoride 25 başlıkta 61 kurum ve kuruluşun 120 başvurusu ile gerçekleştirildi.