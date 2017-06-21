Selçuklu Belediyesi ve İTÜ’den KKTC birlikteliği

Selçuklu Belediyesi ve İTÜ-KKTC arasında akademik ve yönetsel konularda işbirliğini geliştirmek, konferanslar ve kültürel etkinliklerin düzenlenmesi konularında protokol imzalandı. Selçuklu Belediyesi’nde düzenlenen işbirliği protokolü, Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve İTÜ-KKTC Rektörü Prof. Dr. Ercan Kahya arasında imzalandı.

İTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü olarak Selçuklu Belediyesi ile ikili işbirliği protokolü anlaşması imzalamaktan duydukları memnuniyeti ifade eden İTÜ-KKTC Rektörü Prof. Dr. Ercan Kahya, “İTÜ olarak 1773 yılından beri yani üçüncü asra girmiş büyük bir çınarın Kıbrıs Adası’ndaki bir uzantısıyız ve yeni yeşeren bir dalıyız. Orada büyük bir kampüs açıyoruz. İnşallah kısa bir süre içerisinde Doğu Akdeniz havzasının akademik yıldızı, aynı zamanda küresel saygın bir üniversite olmayı planlıyoruz. Bunun içinde toplumla, devletle ve halkla iç içe olmak, sosyal sorumluluk, toplumsal sorumluluk çerçevesinde atmamız gereken adımlar var. Bu bağlamda Selçuklu Belediyesi ile de işbirliği protokolü imzalıyoruz. Bizde buraya Selçuk Üniversitesi birlikteliğiyle İTÜ markasını da buraya taşımaya niyetlendik. Hocası olduğum Uğur Başkanımızın benim için çok özel bir yeri var ve ilk tercihimiz burası oldu. Zaten Selçuklu Belediye hizmetleri, yapılan çılgın ve aykırı projelerle de farkı olması açısından da başka bir tercih sebebimiz oldu” dedi.

“KKTC’de farkındalık oluşturacak projeler gerçekleştireceğiz”

İTÜ-KKTC Rektörü Prof. Dr. Ercan Kahya hocanın burada bulunmasından büyük mutluluk duyduğunu dile getiren Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ise, “Selçuklu Belediyesi olarak uyguladığımız SEDEP adına bir projemiz var ve tüm ilköğretim çağındaki ortaöğretim çağındaki öğrencilerimize değerler eğitimi yapıyoruz. Bu yıl da Başbakanlık Tanıtma Fonu desteğiyle Türkiye’de değerlerini SEDEP ile Tanıtıyor isimli proje kapsamında orada Hala Sultan İmam Hatip Lisesinde bir proje gerçekleştirdik. İnşallah imzalayacağımız bu protokol aracılığıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yaşayan kardeşlerimize bir farkındalık oluşturabiliriz. İki büyük kurumun bir araya gelmesi bizim mutluluğumuz. Özellikle İstanbul Teknik Üniversitesi ile birlikte bir protokol imzalama bizim için bir sevinç kaynağı. İnşallah memleketimize bölge coğrafyamıza hayırlı olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.