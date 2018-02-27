Selçuklu Belediyesi ve KOP işbirliği yapacak

Kalkınma Bakanlığına bağlı KOP İdaresi Başkanlığı, Konya’nın en büyük merkez ilçelerinden olan Selçuklu Belediyesinin iki projesine finansman desteği verilecek. KOP Okuyor kapsamında; “KOP’la Okuyorum, Dinliyorum. Hayallerin Zenginleşiyor” ile Konya’nın ilk çocuk kütüphanesi yapılacak. KOP SOGEP kapsamında “Geleceğimizi Değerlerimizle Şekillendiriyoruz” projesi ile dezavantajlı vatandaşlara ve insanlara ulaşılacak. Projelerin imza töreni Selçuklu Belediye Başkanı İbrahim Uğur Altay ile KOP İdaresi Başkanı İhsan Bostancı arasında yapıldı.

“Türkiye’ye örnek olacak projelere devam ediyoruz”

Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ise belediye olarak eğitimin her alanında, her yaş grubuna yönelik insanlara faydası olacak projelere imza attıklarını belirterek; “Selçuklu ilçemizde kütüphane sayımız 60’a yaklaştı. Ama 2 ile 8 yaş aralığı çocuklarımızın faydalanabileceği bir kütüphaneye ihtiyaç olduğu noktası dikkatimizi çekti. Bu açığımızı KOP İdaresinin destekleriyle gidermiş olacağız. İnşallah Aydınlıkevler Sosyal Tesislerimizin üst katında çocuklar için özel bir kütüphaneyi bu vesile ile oluşturmuş olacağız. “Değerler Eğitimi” konusunda Türkiye’ye örnek projeler yürütüyoruz. Özellikle SEDEP sadece Konya’da değil, Türkiye genelinde ilgi ile izlenen bir proje haline dönüştü. Bu yıl itibariyle Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına dahil edilerek ne kadar önemli bir iş yaptığımız da belgelenmiş oldu. Bu noktada KOP İdaresi “Değerler Eğitimi” konusundaki bir projemize destek veriyor. İnşallah şehrimize ve ilçemize hayırlı olmasını diliyorum. Toplam 400 bin lirayı aşan bu desteklerden dolayı KOP İdaresi Başkanı Sayın İhsan Bostancı şahsında tüm kurum personeline teşekkürlerimizi sunuyorum” diye konuştu.

“2018’deki önceliğimiz çocuk kütüphaneleri”

KOP İdaresi’nde gerçekleştirilen imza töreninde konuşan KOP İdaresi Başkanı İhsan Bostancı, KOP İdaresi’nin son yıllarda sosyal alanlarda da projeler yürütmeye başladığını belirterek; bu konuda kısa adı KOP Okuyor olan “KOP Bölgesinde Okuma Kültürü Geliştirilmesi Projesi” ve kısa adı KOP SOGEP olan “Konya Ovası Projesi Sosyal Gelişim Programı”nı hayata geçirdiklerini söyledi.

Türkiye’nin en çok kütüphaneye sahip ilçe belediyesi unvanını elinde bulunduran ve SEDEP gibi Değerler Eğitimi Projelerine verdiği desteklerle dikkatleri üzerine çeken Selçuklu Belediyesinin iki önemli projeyi hayata geçireceğini belirten Başkan Bostancı; “Bu sene öncelik verdiğimiz konuların başında bölgemizdeki çocuk kütüphanelerinin yaygınlaştırılması gelmektedir. Bu doğrultuda; Selçuklu Belediyesi, Başkanlığımızın destekleri ile çok önemli iki yeni projeyi daha hayata geçiriyor. KOP Okuyor Projesi kapsamında, çocuklara yönelik önemli bir kütüphane hizmete girmiş olacak. “KOP’la Okuyorum, Dinliyorum. Hayallerim Zenginleşiyor” projesi ile Konyamızda çocuklarımızın faydalanabileceği bir çocuk kütüphanesi kurulacak. Diğer yandan kısa adı KOP SOGEP olan KOP Bölgesi Sosyal Gelişim Programı kapsamında ise “Geleceğimizi Değerlerimizle Şekillendiriyoruz” adı altında yine önemli bir projeye hayata geçirilecek. Bu kapsamda geçtiğimiz yıl 30 projeye 5 milyon lira mali destek sağladık. İnşallah Selçuklu Belediyemizle yapacağımız “Geleceğimizi Değerlerimizle Şekillendiriyoruz” projesi Konya’da yürüteceğimiz önemli projelerden birisi olacak. Her iki projenin de Selçuklu İlçemize ve Konya İlimize, bölgemize ve ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum” dedi.

Konuşmaların ardından karşılıklı imzaların atılması ile 415 bin TL’lik “KOP’la Okuyorum, Dinliyorum. Hayallerin Zenginleşiyor” ve “Geleceğimizi Değerlerimizle Şekillendiriyoruz” projeleri hayata geçirilmiş oldu.