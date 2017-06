Selçuklu Belediyesi yaz spor okullarında binicilik branşı açtı

Selçuklu Belediyesi Spor Kulübü 2017 yaz spor okullarına 2 yeni branşla başladı. Geçen yıllarda 14 olan spor okulu branş sayısı masa tenisi ve binicilik branşı ile 16’ya yükseldi. Binicilik branşını ilk kez uygulamaya başlayan Selçuklu Belediyesi Spor kulübünde binicilik branşına 80 sporcu kayıt yaptırdı.

Binicilik eğitimleri Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Merkezinde (SOBE) Pazartesi ve Perşembe günleri gerçekleştiriliyor. Binicilik ile tanışan 80 öğrenciye 4 adet pony cinsi at ile 1 baş antrenör, 1 yardımcı antrenör ve 4 tane de at lideri (öncü lider) eşliğinde eğitimler veriliyor. Binicilik sporunun amaçları, ekipmanları ve temel bilgilerinin anlatıldığı eğitimlerde binicilik sporu üzerine kendini geliştirmek isteyen öğrencilere temel eğitim sağlanıyor. Eğitimlerle ayrıca hayvanlarla yakından temas ve iletişim kurma fırsatı bulan çocukların hayvan sevgileri de pekişmiş oluyor.

Yaklaşık 1 saat süren eğitimin ilk 30 dakikasında at ile ilgili teorik eğitim verilirken ikinci 30 dakikada ata binme eğitimi gerçekleştiriliyor. 11 hafta sürecek at binme temel eğitimi ile öğrencilerin başlangıç seviyesi, vücut kontrolü, atla denge, uyum ve iletişim konularında eğitim sahibi olmaları amaçlanıyor. Eğitimlerini tamamlayan çocukların dönem sonunda çeşitli aktivite ve yarışmalar ile pratik bilgilerini göstermeleri hedefleniyor. Çocukların binicilik deneyimini yakından görmek isteyen ailelerde eğitimlere katılarak çocukların ata binme heyecanına ortak oluyor. Eğitimler profesyonel bir antrenör ekibi tarafından eğitim almış at liderleri ve atlar eşliğinde gerçekleştiriliyor.

Selçuklu Belediyesi Spor Kulübü binicilik eğitimi alan öğrencilerin dışında spor okullarında eğitim gören diğer sporcuların ata binme heyecanını yaşaması ve tüm sporcuların at ile temas kurmalarını sağlamak amacıyla eğitim günleri dışında da gruplar halinde ata binme fırsatı sunuluyor.