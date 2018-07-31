Selçuklu Belediyesi yaz tatilinde de kitapseverlere hizmet ediyor

Selçuklu’da 58 kütüphanede 366 bin 76 kitap ile kitapseverlere hizmet veriliyor.

Selçuklu’nun farklı bölgelerine kazandırdığı kütüphanelerle Türkiye’de yerel yönetimler arasında birinci olan Selçuklu Belediyesi, kütüphanecilik faaliyetlerinde sürekli yeni yayınlar ve güncel kitaplarla hizmet standardını her zaman üst seviyede tutarak yıl boyunca olduğu gibi tatil döneminde de kitap okumak, araştırma yapmak ve ders çalışmak isteyenlerin vazgeçilmez adresi olmaya devam ediyor. İlçenin çeşitli yerlerinde bulunan 58 kütüphanede 366 bin 76 kitap sayısı ile okurlara hizmet sunuluyor. 106 bin 76 üyesi bulunan kütüphanelerde okuma salonu, ücretsiz internet hizmeti ve ödünç kitap alma hizmeti sunulurken kütüphanelerden günlük ortalama 8 bin kişi faydalanıyor.

“Tatil dönemi kitap okumaya engel değil”

Tatilin kitap okumak adına ayrı bir fırsat olduğuna vurgu yapan Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, amaçlarının öğrencilerin ve Selçuklu’da yaşayan halkın kendisine en yakın mekanlarda kitaba ulaşmasını sağlamak olduğunu söyledi. Pekyatırmacı, "Ülkemizde kitap okuma alışkanlığını geliştirmek için çocuklarımızın ve gençlerimizin kitaplarla tanıştırılması ve onlara bu alışkanlığın kazandırılması gerekiyor. Kütüphanelerimiz tatil döneminde de hemşehrilerimize hizmet etmeye devam ediyor. Kütüphanelerimizin hepsinde internet bağlantılı bilgisayarlarımız bulunuyor. Başta öğrenciler olmak üzere tüm kitapseverleri inceleme ve araştırmalarına olanak sağlayan bu hizmetlerimizden faydalanmaya davet ediyorum” dedi.

Selçuklu Belediyesi 15 yeni kütüphanenin de 2018-2019 Eğitim Öğretim yılında eğitim hayatına kazandırılması için çalışma yürütüyor.